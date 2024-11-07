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日產宣布「全球裁員9000人」 執行長曝主因：因應嚴峻情勢

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日產宣布「全球裁員9000人」 執行長曝主因：因應嚴峻情勢

中央社／ 東京7日綜合外電報導
日本汽車製造商日產（Nissan）今天調降年度銷售預測，並宣布全球裁員9000人。圖／美聯社
日本汽車製造商日產（Nissan）今天調降年度銷售預測，並宣布全球裁員9000人。圖／美聯社

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日本汽車製造商日產Nissan）今天調降年度銷售預測，並宣布全球裁員9000人。日產表示，公司採取緊急措施，以因應「嚴峻情勢」。

法新社報導，日產今天公布上半年淨利衰退93%，執行長內田誠（Makoto Uchida）告訴媒體，北美市場銷售疲軟是主因

日產和國內的競爭對手也在中國痛苦掙扎。北京當局支持的電動車公司快速成長奮力前進。

日產發布聲明稿表示：「面對嚴峻處境，日產將採取緊急措施扭轉表現，打造一個更精實更具韌性的企業，能夠快速適應市場變遷。」

聲明稿中表示：「日產將削減全球產能20%，並在全球裁汰9000人。」

聲明稿指出，內田誠「自2024年11月起自願放棄每月薪酬的50%，管理委員會其他成員也比照辦理而自願減薪」。

日產今天下修年度銷售淨額預估值，從之前的14兆日圓，降至12.7兆日圓（800億美元）。

日產今天並未公布年度淨利預估值。日產7月已將淨利預估值調降至3000億日圓。而在截至9月底止的6個月，日產淨利僅達192億日圓。

內田誠表示：「由於持續評估扭轉公司營運的必要成本，淨利數據仍有待確定。」

他說，日產在北美市場的「核心」車款表現未若以往。從成本角度和品牌強度來看，「我們將在北美品牌再造」。

日產的其他措施還包括將三菱汽車（MitsubishiMotors）持股賣回給三菱汽車，以降低持股。

日產表示，該公司三菱汽車持股比例將從目前的34%降至約24%。內田誠還說，日產將與三菱汽車保持密切關係。

Nissan 三菱 品牌 日產

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