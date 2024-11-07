拜登、川普都反對 日本製鐵仍信心喊：今年底前完成收購美國鋼鐵公司

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

日本製鐵公司（Nippon Steel）今天表示，儘管美國總統拜登和總統當選人川普都持反對意見，日本製鐵仍預期於今年內完成對美國鋼鐵公司（U.S. Steel）的收購。

法新社報導，在美國大選之前，川普已矢言阻止這筆價值149億美元（含債務）的收購交易。

川普副手、副總統當選人范斯（JD Vance）也領導國會反對這項收購案，並稱國內鋼鐵生產是國家安全的優先事項。

日本製鐵今天公布截至9月底的中期業績時表示，「收購交易預計將在2024年底前完成」，目前正在等待美國國家安全審查。

日鐵副會長森高弘對記者說，「除非情況發生巨大變化，我相信將在今年底前完成」，即在拜登任內完成。川普將於明年1月20日宣誓就職。

森高弘說：「我確信我們可以在今年底前完成這筆交易。」

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）領導的美國外來投資審查委員會（CFIUS）正在審查這筆收購交易；CFIUS負責審查外國對美國公司的收購。