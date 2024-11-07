英國央行宣布降息1碼至4.75% 3個月來第2次
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英國央行英格蘭銀行（Bank of England）今天宣布，由於英國通貨膨脹率已達3年多以來的低點，因此調降基準利率1碼。
法新社報導，英格蘭銀行今天召開例行政策會議，並將借貸成本下調25個基點，使得基準利率來到4.75%。這是英格蘭銀行自8月以來第2度降息。
巿場預期美國聯邦準備理事會（Fed）今天稍晚也將宣布降息。
美聯社報導，截至9月的1年裡，英國消費者物價指數（CPI）年增率為1.7%，為2021年4月以來最低水準，也顯示英國整體通膨率已低於央行設定的2%目標。
英格蘭銀行於8月1日宣布調降基準利率1碼，為2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來首次降息。
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