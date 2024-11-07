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斷交難進台灣市場 宏都拉斯白蝦出口暴跌24%創紀錄

中央社／ 德古西加巴7日綜合外電報導
宏都拉斯今年養殖白蝦出口量將創宏國水產業史上最大跌幅，外匯收入恐銳減4500萬美元。示意圖／ingimage
宏都拉斯今年養殖白蝦出口量將創宏國水產業史上最大跌幅，外匯收入恐銳減4500萬美元。示意圖／ingimage

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宏都拉斯今年養殖白蝦出口量將創宏國水產業史上最大跌幅，外匯收入恐銳減4500萬美元，宏國媒體指主因在於政府去年與台灣斷交後失去關稅優惠，現難打入台灣市場。

宏國「前鋒日報」（El Heraldo）報導，宏都拉斯全國養殖漁業協會（Andah）主席哈維耶（Juan Carlos Javier）表示，今年白蝦出口量初步預測值為6000萬磅，相形之下去年出口7890萬磅，年減1890萬磅，跌幅約24%。

哈維耶說，今年出口額約2億2000萬美元，與去年2億6570萬美元相比，白蝦出口創造的外匯縮水4500萬美元。

前鋒日報提到，宏都拉斯水產業主要指標商品的貿易狀況惡化，是因難以進入台灣及墨西哥市場。

宏都拉斯政府去年3月與台灣斷交後，兩國自由貿易協定因此廢除，對宏國出口造成衝擊。宏國白蝦對台出口失去零關稅優惠待遇，如今進入台灣市場得被課徵20%關稅。

宏都拉斯全國養殖漁業協會對今年最終數據的預測，是基於截至10月為止的累計數據。

截至10月31日，宏都拉斯今年白蝦出口量為5140萬磅，低於去年同期的6710萬磅，年減1570萬磅；所得外匯也從2億2540萬美元降至1億8460萬美元，下滑4080萬美元。

導致這項結果的主因在於，白蝦對台出口在前述期間從2210萬磅驟降至740萬磅，減少1470萬磅。

外匯 宏都拉斯 斷交

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