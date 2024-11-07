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高通財報優預期且展望佳 顯示智慧手機需求復甦跡象 盤後股價漲

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
高通（Qualcomm）周三公布財報，營收和獲利皆優於市場預期，還提供樂觀財測。路透
高通（Qualcomm）周三公布財報，營收和獲利皆優於市場預期，還提供樂觀財測。路透

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全球最大的智慧手機晶片供應商高通公司（Qualcomm）周三盤後公布第4季財報，營收和獲利皆優於華爾街預期，並為止於12月的本季提供樂觀財測，顯示行動設備業出現亮點。高通股價在盤後交易應聲大漲。

高通預計本季營收可達105億至113億美元，高於分析師平均預估105億美元。剔除部分項目後的每股盈餘預計最高可達3.05美元，超過華爾街預測。

投資人正在尋找智慧手機市場復甦的跡象，尤其是在中國大陸。高通在大陸市場擁有優勢，大多數熱門智慧手機，尤其是高階Android裝置，都採用高通晶片。最新展望表明需求正在復甦。高通表示，在截至9月29日的財年度，中國大陸的Android系統手機銷售成長了40%。高通還向蘋果出售調製解調器和相關晶片，用於iPhone，去年說5G晶片合約期限到2026年。

高通第4季剔除部分項目後的每股盈餘為2.69美元，營收成長19%至102億美元，分析師的預估分別為2.56美元和99.1億美元。該公司還宣布了150億美元的庫藏股計畫。

高通財務長Akash Palkhiwala在與分析師的電話會議上表示：「在手機方面，我們的Android營收較去年同期有超過20%的增長。」

高通也努力將自己打造成Al領域的領導者，自2017年起，高通已開發出具備機器學習專用零件的智慧型手機晶片。但與輝達（Nvidia） 不同的是，該公司並沒有生產用於資料中心的繪圖處理器。

汽車業務的銷售按年增長86%到8.99億美元。高通強調這是連續第五季成長，預計本季的汽車銷售還將年增50%。

該公司物聯網業務既包括工業用晶片，也包括Meta在其Quest手機和雷朋智慧眼鏡中使用的晶片。此外，以及將晶片賣給執行微軟（Microsoft）Windows筆記型電腦的新業務。該部門營收為16.8 億美元，較去年同期增加22%。

高通的晶片業務，包括手機晶片、車用晶片及其他晶片，合併為QCT，本季銷售成長18%到73.7億美元。

該公司獲利甚豐的技術授權業務QTL營收達15.2 億美元，較一年前成長21%。

高通股價盤後交易大漲9%，報188.99美元，稍後漲幅收斂。稍早在周三常規交易時段上漲4.3%至172.99美元，使得今年來的漲幅擴大到逾20%。

分析師 華爾街

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