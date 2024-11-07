沙烏地阿拉伯計劃砸1,000億美元 打造能挑戰阿聯的AI中心

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知情人士表示，沙烏地阿拉伯計畫以高達1,000億美元的資金，支持新的人工智慧（AI）項目，目標是打造出一個能與鄰國阿聯相匹敵的技術中心。

因討論未公開訊息而要求匿名的知情人士說，由沙國政府支持的實體將投資於資料中心、新創公司，以及發展AI的其他基礎設施。這項名為「卓越計畫」（Project Transcendence）的倡議還將重點放在為沙國招攬人才、發展當地生態系統，同時鼓勵科技公司投入資源到沙國。

知情人士表示，新項目的架構類似於一支專注於永續製造的基金Alat，由沙烏地阿拉伯公共投資基金提供1,000億美元支持。

利雅德政府沒有立即回覆置評請求。