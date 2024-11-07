美股收盤／道瓊指數狂飆1,508點 三大指數創新高賀川普

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

在共和黨川普贏得2024年美國總統大選後，美國股市三大指數周三（6日）都創下新高，道瓊飆漲超過1,500點，標普500指數上漲2.5%，創選舉日次日表現史上同期最佳紀錄，投資人押注川普將頒布促成長政策，提振美國企業。

道瓊工業指數大漲1,508.05點，漲幅3.57%，報43,729.93點；標普500指數上漲146.28點，漲幅2.53%，報5,929.04點；那斯達克指數上漲544.29點，漲幅2.95%，報18,983.47點。

道指和標普500指數均創下自2022年11月以來的最大單日漲幅。那斯達克指數創下2月以來的最大單日漲幅。

投資人對降低稅率、放鬆管制以及一位對從股市到美元等一切問題都毫不避諱的美國總統充滿期待，儘管新的關稅可能會帶來赤字增加和通膨等挑戰。

共和黨的獲勝推動了所謂「川普交易」的熱潮，使美國公債殖利率大幅走高，指標10年期公債殖利率觸及四個月新高4.479%。

比特幣創下超過76,000美元的歷史新高，美元則寫下自2022年9月以來的最大單日漲幅。

金融股大漲6.16%，是標普500指數11個主要類股中表現最好的類股。預期將受惠於川普放寬監管的銀行類股漲勢強勁，標普500銀行指數上漲10.68%，創兩年來最大單日漲幅。

過去三年一直未創紀錄的道瓊運輸指數躍升至新高，終於證實了道瓊工業指數的強勢。對於道氏理論投資框架的追隨者來說，這一突破是個看漲信號，根據這一理論，這兩個指標同步上漲預示著大盤未來會更好。

The Bahnsen Group投資長David Bahnsen表示： 「目前投資人的情緒是挺成長、挺放鬆管制、挺市場。」「還有一種假設是併購活動將回升，更多的減稅措施即將出爐，或者現有的減稅措施將延長。這為股市創造了良好環境。」

小型股羅素2000指數大漲5.84%，為2022年11月以來最大漲幅，達到三年來新高，以國內業務為主的股票被認為可能受益於更寬鬆的監管、更低的稅收和更少受進口關稅風險拖累。然而，公債殖利率上升，可能會損害小企業的利益，因為這些公司往往嚴重依賴借貸，對利率上升更為敏感。

Janney Montgomery Scott首席投資策略師Mark Luschini說：「利率上升……如果它不停滯在4.4%、4.5% 左右的水平，而是開始重新測試去年10月5%的水準，那麼不僅小型股跌，市場本身也會受到影響。」

有華爾街「恐慌指數」之稱的CBOE波動率指數VIX下滑4.22點，收於六周低點16.27點。

對利率敏感的房地產股下跌 2.64%，公用事業股下跌0.98%，是當天少數下跌的類股，因為投資者在評估川普的政策是否有可能提振通膨和改變聯準會利率路徑，而聯準會的利率路徑是帶動華爾街近期漲勢的關鍵組成部分。

市場普遍預期，聯準會將在周四結束的決策會議上降息1碼。然而，根據芝加哥商品交易所的FedWatch Tool，交易商已開始減少對12月降息和明年降息次數的預期。

「川普概念股」川普媒體與科技集團（DJT）在一個波動的交易日後收盤上漲5.94%，而特斯拉由於執行長馬斯克支持川普的連任競選而暴漲14.75%。

加密貨幣公司、能源公司和監獄運營商的股票也強勁上漲，而可再生能源股票則下跌。

市場還在關注共和黨在獲得美國參議院控制權後能否保持在眾議院的多數席位，這將導致對川普議程的反對減少。