川普當選 歐美出現慶祝行情

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國總統大選川普勝出，統計顯示，美股在選後上漲機率高、台股第四季也呈現漲勢居多。全球股市未來或許仍有波動，但台股可望穩中盤堅，後市不排除有機會挑戰歷史新高。

儘管選前市場多認為川普當選美國總統，將是全球政經領域的「麻煩製造者」，不過股市會說話。隨川普確定當選美國總統，美國道瓊盤後電子盤隨即大漲超過一千一百點，德、法等股市也紛紛上揚表態，勝選慶祝行情正式啟動。

不過，亞股表現兩極，日股走紅，深陷貿易保護戰的陸港股則相形失色、韓股也下挫。

「利空出盡」，是凱基投顧董事長朱晏民、兆豐投顧董事長李秀利、及華南投顧董事長儲祥生的共識。雖然川普對台積電的言論曾造成股價波動，但台積電經歷過往二、三周波動後，已反映該言論的影響，目前仍堅守千元關卡之上；台積電前往美國設廠，也符合美國官方的期待。

儲祥生說，台股還是會受美股走勢影響較大。第一金投信投資長曾志峰指出，川普上一屆任期的美股漲幅高達百分之一三八，呈現多頭氣勢；凱基投信投資長彭炫通說，一九八○年以來的美國總統選舉，後六個月的美國Ｓ&Ｐ五○○指數，除二○○○年科技泡沫及二○○八年金融海嘯外，全數呈現上漲，平均漲幅百分之三，即便二○一六年川普首次當選亦然。

台股正進入密集法說會期間，各公司紛紛釋出對明年展望，法人也看望歷年的年底作帳行情，投資專家們均認同台股接下來走勢樂觀。

看好族群方面，除「川普交易」的特斯拉概念股外，川普曾談及的軍工、生技、金融及加密貨幣概念股，都可望搭上這波熱度；未來隨市場寬度逐漸放寬，亦可留意美國新任總統政策驅動的「價值低估產業」的補漲機會。

匯市方面，台幣匯率在美元走強、主要亞幣走勢疲軟下也跟著溜滑梯；央行資料顯示，台幣匯率昨貶值金額二點○七角，為近一年最大，收盤價卅二點一七五元也是近一個月來的新低水準。

匯銀主管說，川普勝選有利股市促使美元走強、主要亞幣承壓，昨天市場反應符合市場預期。

展望後市，匯銀主管分析，美國總統選舉落幕後，市場將轉向關注美國聯準會將於台灣時間十一月八日凌晨召開的利率會議，市場普遍預期將降息一碼。