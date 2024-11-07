快訊

花蓮凌晨連兩震…規模5.5及4.1 最大震度4級

蘋果：新產品獲利不如iPhone

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

蘋果公司（Apple）示警，未來公司產品的獲利可能再也無法像iPhone那麼豐厚。另一方面，歐盟的反托辣斯機關傳出本月就要援引「數位市場法」，對蘋果開罰。根據蘋果年報，隨著推進到尚未有成果證明的人工智慧（AI）、虛擬實境（VR）等新市場，未來產品的獲利或許不能再如iPhone一般好。

年報寫道：「新的產品、服務和科技，可能取代既有的供應而出現營收與利潤率下降 」，「對於公司的業務有重大負面衝擊，導致營運和財務出狀況」。外媒說，這是蘋果首次如此直接點明未來產品的可能財務表現，儘管先前幾年已在申報文件中，示警新產品的「成本結構較高」。

除了未來產品恐怕不容易有高昂的獲利能力，現在應用程式商店App Store和一些高利潤的服務類事業，面臨愈來愈嚴格的監管壓力。多家外媒報導，歐盟準備再對蘋果開鍘，理由是蘋果的App Store未能允許App開發商引導用戶在App Store以外，獲得更優惠的交易。消息來源說，罰單最快可能這個月就會開出。歐盟也考慮對蘋果連續罰款，直到合規為止。

歐盟 罰款 財務

延伸閱讀

陸牌Q3平板電腦市占率上升 小米出貨年增58% 速度最快

大立光10月營收月、年雙增 市場看好明年下半年動能

傳蘋果正與鴻海討論 在台為其生產少量自用AI伺服器

蘋果投資印尼拚i16解禁 攜手供應商 提出1,000萬美元建廠計畫

相關新聞

川普勝選美股狂歡！道瓊早盤狂飆1300點衝歷史新高 台積ADR跌逾2％

美國大選結果提早出爐，川普勝選大勢底定，消弭市場的不確定性。此外，共和黨勢將囊括參、眾兩院的國會新局，也有助川普實現其選...

美超微財報、財測低於預期 CEO梁見後：與輝達關係非常正面

AI伺服器大廠美超微5日美股盤後公布財報與財測，均低於分析師預期，也無法預期何時能發布前一年度的正式財報，執行長梁見後表...

蘋果：新產品獲利不如iPhone

蘋果公司（Apple）示警，未來公司產品的獲利可能再也無法像iPhone那麼豐厚。另一方面，歐盟的反托辣斯機關傳出本月就...

大陸銷量滑落拖累 豐田、本田、BMW上季獲利失色

受中國大陸車市買氣滑落影響，同於6日公布財報的豐田、寶馬（BMW）和本田上季獲利均大幅下滑，反映出就算是實力強勁的汽車大...

沙國調降亞洲原油售價

沙烏地阿拉伯調降12月對亞洲的官定售油價格（OSP），顯示中東油市正受到市場需求萎縮的壓力。

酷澎淨利大減三成

南韓電商巨擘酷澎（Coupang）上季零售淨銷售不如市場預期，導致其在紐約上市的股價6日早盤大跌逾10%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。