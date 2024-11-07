沙國調降亞洲原油售價

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沙烏地阿拉伯調降12月對亞洲的官定售油價格（OSP），顯示中東油市正受到市場需求萎縮的壓力。

國營的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）5日公布，12月對亞洲的官定原油售價，比11月每桶售價降50美分，亦即比起市場基準阿曼／杜拜12月平均油價的溢價，由每桶2.2美元減至1.7美元，符合市場預期。

一位亞洲地區買家5日說，「沙國調降價格顯示油市前景看空」，且減價幅度在市場預期的低端。另一位買家說，減價意味著沙國石油公司在銷售方面承壓。

亞洲石油供給充足，且最大石油進口國中國大陸需求持續疲軟，均使中東油市承壓。

再者，市場目前也不擔心中東戰事擴大將影響油價，因目前為止，儘管地緣政治緊張升溫，並未阻礙原油供給。全球基準的布蘭特原油本周報每桶75美元左右。

此外，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）3日表示，將把原本的增產計畫，由12月再延後一個月，為該組織第二次延後增產。這是由於需求疲軟和該組織以外的供給增加，壓抑了市場價格。