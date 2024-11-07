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南韓電商巨擘酷澎（Coupang）上季零售淨銷售不如市場預期，導致其在紐約上市的股價6日早盤大跌逾10%。

彭博資訊報導，酷澎5日盤後表示，第3季零售淨銷售年比增長16%至61.4億美元，不如市場預期的62.4億美元；營業利益年增25%至1.09億美元，同樣低於市場預期的1.26億美元；淨利則年比下滑30%至6,400萬美元，主要反映今年1月收購的線上精品公司Farfetch虧損。

令人失望的銷售數字蓋過了這家南韓電商公司其他數據的亮眼表現。在嘗試進軍餐飲外送等利基事業推動下，酷澎連續第七季營收維持雙位數成長，上季淨營收年增27%至79億美元，高於分析師預期的78億美元。

酷澎6日早盤股價大跌逾6%；在去年全年財報出現首次獲利提振下，其股價今年來大漲66%。在酷澎帶動下，當日到貨服務逐漸在南韓普及，該公司如今正透過進軍精品等領域來尋求成長。

在阿里巴巴的AliExpress和拼多多的Temu陸續進軍南韓之際，酷澎也持續擴大對台灣市場的投資。酷澎創辦人暨執行長金範錫強調，透過與更多品牌的直接合作，來擴大顧客的選擇和庫存，台灣市場已展現出意義重大的供應改善和快速成長。

金範錫說：「我們對於能夠重新看待台灣顧客為電商事業帶來的期待，以及修改與我們合作品牌的成長軌跡，感到十分興奮。」

根據酷澎的財報，Farfetch上季的稅息折舊攤銷前獲利（EBITDA）已接近損益兩平，金範錫原定今年底才達成此目標。Farfetch上季稅息折舊攤銷前虧損200萬美元，虧損遠低於前一季的3,100萬美元。

此外，酷澎也宣布計劃在2026年前在九個地區興建物流中心，包括大田、光州、慶尚北道和釜山，創造逾1萬個新工作機會。