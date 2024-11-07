「黑白大廚」南韓名廚集團上市

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由南韓名廚白種元30年前創立的餐飲集團The Born Korea，6日在首爾掛牌，交易首日股價飆升51%，使他手上的集團持股估值暴增為3.24億美元，躋身世界最富有廚師行列。

The Born Korea股價6日收在51,400韓元（36.74美元），盤中最高漲至64,500韓元，較上市價高出近90%。The Born Korea在首次公開發行股票（IPO）中籌集了1,020億韓元，而掛牌首日的漲幅，在今年同等或更大規模的南韓IPO中排第二，僅次於HD現代海洋解決方案在5月8日掛牌首日飆升97%。

據估計，目前全球最富有廚師的淨資產，從伊娜加滕（Ina Garten）的約5,000萬美元到傑米奧利弗（Jamie Oliver）的約3億美元不等。

被譽為韓國「戈登拉姆齊」（Gordon Ramsay，英國地獄名廚）的白種元，最近在Netflix新料理韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》節目中竄紅，該節目在Netflix的全球非英語節目每周電視排行榜上名列前茅。

58歲的白種元近來頻繁出現在各大電視的美食節目，他的知名度也跟著水漲船高。他的YouTube頻道還擁有660萬訂閱粉絲，該頻道提供與食物相關的影片，從可以自己在家做料理到出國旅遊搜尋當地美食等。