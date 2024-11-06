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英國憂國安風險 下令大陸註冊晶片商FTDI出售80.2%股份
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英國政府今天以國家安全風險為由，下令在中國註冊的公司Future Technology Devices International Holding Ltd將持有的蘇格蘭晶片商飛特蒂亞（FTDI）出售80.2%股份。
路透社報導，英國政府透過聲明表示：「這道命令的效力，是要求FTIDHL在特定時期內依照特定程序出售80.2%的FTDI。」
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