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英國憂國安風險 下令大陸註冊晶片商FTDI出售80.2%股份

中央社／ 倫敦6日綜合外電報導
英國政府今天以國家安全風險為由，下令在中國註冊的公司Future Technology Devices International Holding Ltd將持有的蘇格蘭晶片商飛特蒂亞出售80.2%股份。圖為半導體示意圖。圖／美聯社
英國政府今天以國家安全風險為由，下令在中國註冊的公司Future Technology Devices International Holding Ltd將持有的蘇格蘭晶片商飛特蒂亞出售80.2%股份。圖為半導體示意圖。圖／美聯社

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英國政府今天以國家安全風險為由，下令在中國註冊的公司Future Technology Devices International Holding Ltd將持有的蘇格蘭晶片商飛特蒂亞（FTDI）出售80.2%股份。

路透社報導，英國政府透過聲明表示：「這道命令的效力，是要求FTIDHL在特定時期內依照特定程序出售80.2%的FTDI。」

英國政府說，他們擔憂的是，英國發展的半導體科技與相關智慧財產，可能以違背英國國安的方式遭到運用。

半導體 國安 英國

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