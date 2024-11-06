快訊

台金聯董座今日交接 施俊吉致辭無奈嘆：匹夫無罪，懷璧其罪

確定延押！沈慶京不想再被關押抗告失敗 確定再羈押禁見2個月

川普自行宣布當選！道瓊期指飆漲1,000點 川普交易熱翻天

川普諧音梗嗨翻？陸股「川大智勝」拉漲停 賀錦麗迷因股大跌

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
大陸一檔諧音與川普勝選相近的迷因股「川大智勝」股價今天衝上漲停板。圖／路透
大陸一檔諧音與川普勝選相近的迷因股「川大智勝」股價今天衝上漲停板。圖／路透

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

隨著川普美國大選開票結果一路領先，「迷因股」投資人也嗨翻，諧音梗發揮十足效應，大陸股市一檔名為「川大智勝」的軟體股今天衝上漲停，至於跟賀錦麗（大陸譯為哈里斯）諧音相近的公司「哈爾斯」股價則暴跌。

中國四川軟體公司「川大智勝」，在中文的諧音梗聽起來類似川普大大勝利，這檔股票今天股價大漲10%，報每股23.42元人民幣，開盤之後一路拉高，達到深圳證券交易所的漲停板，過去三個月來，累計暴漲幅度高達121%。

這檔「川大智勝」股票在2016年美國大選時，也曾迷因般大漲一波。當時川普擊敗希拉蕊·柯林頓，隔日川大智勝股價大漲6%。

相對地，浙江哈爾斯真空器皿公司則因「哈爾斯」之名與賀錦麗在大陸譯名「哈里斯」相近，英文諧音更是鄉近，今天股價重挫一度重挫8.1%，收盤跌幅為7.4%，報每股8.98元人民幣。

Global X ETFs投資策略師Billy Leung表示：「隨著川普可望勝選，這些是冒險一波的操作。」「雖然他們值得觀察，但實際焦點應該放在科技、金融等股票，這些準備較為持續受惠於與川普政府有關的政策轉移。」

大陸投資人以大玩諧音梗的投機炒作聞名。美中之間的地緣政治緊張局勢激起了投資人對美國大選投票的關注。

川普 投資人 美國大選 賀錦麗 陸股

延伸閱讀

史上最貴總統選舉！川普、賀錦麗共花超過1,100億元 近半數是廣告費

川普自行宣告勝利：已拿下267票，在關鍵搖擺州擊敗賀錦麗

大勢已去！賀錦麗開票派對氣氛慘淡 數百支持者提前散場

【美國大選即時開票】川普「復仇成功」奪277票提前當選 正在發表感言

相關新聞

川普勝選在望 分析師指「這些資產」將受最大影響

美國共和黨籍總統參選人川普勝選在望，一些分析師表示，這個結果最有可能影響的資產類別將是中國大陸股市、美元、日圓和韓元。

川普自行宣布當選美國總統 歐洲股市開高

美國共和黨候選人川普（Donald Trump）稍早自行宣布贏得美國總統大選後，歐洲主要國家股市今天開盤上漲

你十年沒換老闆了嗎？

你已在同一個地方工作十年或更久嗎？這在美國並不罕見。根據美國勞工部勞動統計局（BLS）9月公布的資料…

蘋果執行長庫克的另一個重要任務－協助Nike扭轉頹勢

蘋果執行長除了設法刺激iPhone與iPad等產品銷售回升，也幫助這Nike扭轉頹勢…

自行宣告勝選 川普2.0助燃通膨？野村：Fed降息循環恐戛然而止

共和黨總統候選人川普自行宣告勝選，野村證券分析師團隊預期，川普政府2.0上台後的一大影響，將是導致美國聯準會（Fed）與...

川普自行宣布當選！道瓊期指飆漲1,000點 川普交易熱翻天

共和黨籍總統候選人川普選情一路領先，已經發布勝選演說，宣稱在選民普選票和選舉人團雙雙獲勝，取得逾300張選舉人票，參議院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。