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台積電設廠帶動需求 熊本兩地大樓月租漲2到3成

中央社／ 東京6日綜合外電報導
圖為台積電熊本一廠。圖／路透
圖為台積電熊本一廠。圖／路透

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日本一家不動產資訊服務公司調查指出，隨著台積電熊本縣菊陽町設廠，相比2021年，今年包括菊陽町及大津町部分大樓平均月租金已出現2成到3成漲幅，更甚縣府所在地的熊本市。

日本「熊本日日新聞」報導，有關台積電設廠造成地價持續上漲的熊本縣菊陽町，總公司位於日本東京的不動產資訊服務公司At Home公布周邊房租變化調查結果顯示，在菊陽町及相鄰的大津町，不論是提供單身入住或全家入住的大樓房型，目前平均月租金都已超過熊本市。

這項調查主要針對在At Home刊登的熊本縣內出租民宅物件月租金進行比較，時間為台積電宣布設廠前的2021年與今年同時期。

在菊陽町大樓平均月租金方面，今年供單身入住房型（面積在30平方公尺以下）租金為4萬9900日圓（約新台幣1萬500元），較2021年上漲為23.6%；供家庭入住房型（50平方公尺到70平方公尺）租金8萬1429日圓，漲幅23.1%。

大津町月租金同樣上漲，供單身入住房型為5萬9333日圓，漲幅36.7%；供家庭入住房型為7萬3615日圓，漲幅11.8%。

反觀熊本縣政府所在地的熊本市，供單身入住房型月租金4萬1669日圓，漲幅僅0.8%；供家庭入住房型月租金7萬3421日圓，漲幅8.4%。

從調查結果可以看出，台積電設廠造成大津町與菊陽町的租金和漲幅都高於熊本市；其中在供單身入住房型月租金部分，大津町更是比熊本市貴了近1萬8000日圓。

再看公寓的部分，菊陽町月租金漲幅在13%到16%間，大津町漲幅在5%到24%間，兩地月租金漲幅也都高於熊本市。另外，合志市的大樓與公寓租金同樣也呈現上漲趨勢。

At Home人員分析指出，菊陽町附近包括台積電相關企業在內的員工與工程相關人士等單身租屋需求特別高，這種情況明顯反應在月租金上漲幅度。另一方面，當地房仲公司對供過於求及屋齡逾20年物件的空屋增加也表達憂慮之意。

台積電 日本 熊本

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