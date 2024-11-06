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川普交易讓亞幣全倒！亞洲央行嚴陣以待 準備好捍衛本幣

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
印尼央行表示，已經準備好干預匯市，要舒緩任何過於激烈的波動。路透
印尼央行表示，已經準備好干預匯市，要舒緩任何過於激烈的波動。路透

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隨著美國總統大選初步結果顯示川普暫時先賀錦麗，引發美元強勁升值、新興貨幣倒成一片，一些亞洲政府已經著手捍衛本國貨幣，另一些政府則嚴陣以待，要防範強勢美元帶來的匯率壓力。

印尼央行表示，已經準備好干預匯市、無本金交割遠期外匯與債市，要舒緩任何過於激烈的波動。根據交易商的說法，中國大陸的國有銀行則大賣境內美元，協助支撐人民幣匯率。

美元指數今天盤中飆高1.29%，報104.79，亞洲貨幣全貶，從日圓、星元、泰銖到馬元貶值幅度都超過1%，韓元貶0.9%、印尼盾貶0.76%、人民幣和披索貶值0.6%、台幣也貶0.42%。

墨西哥披索也重挫，交易人士押注川普重返白宮將帶動新一波貿易保護主義，推升美元匯率。

交易人士現在觀察亞洲國家的央行與政府是否會有進一步干預市場的跡象，尤其密切關注南韓與菲律賓，因為他們先前曾介入捍衛本國貨幣。

巴克萊銀行貨幣策略師Lemon Zhang表示：「我認為外匯當局將試圖平緩貨幣波動，防範過大的變動。舉例來說，美元兌韓元在升破1,400韓元時，阻力應該會加劇。」

外匯 川普 美國大選 貨幣 賀錦麗

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