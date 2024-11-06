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蘋果壞消息！歐盟傳開罰 年報示警未來產品不像iPhone賺大錢

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果公司（Apple）在年報中示警，未來產品恐怕難再如iPhone一般賺錢。路透
蘋果公司（Apple）在年報中示警，未來產品恐怕難再如iPhone一般賺錢。路透

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蘋果公司（Apple）在最近發表的年報中示警，未來公司產品獲利可能再也無法像iPhone那麼有獲利可圖。另一方面，歐盟的反托辣斯監管機關傳出這個月就要援引「數位市場法」對蘋果祭出罰款

蘋果年報向投資人條列了影響公司成長與利潤率的風險因素，新增風險警報提到，隨著公司推進到尚未有成果證明的人工智慧（AI）、虛擬實境（VR）等新市場，未來蘋果產品的獲利或許不能再如iPhone一般好。

年報寫道：「新的產品、服務和科技，可能取代既有的供應而發生營收與利潤率下降 」，「對於公司的經商有重大負面衝擊，令營運和財務出狀況」。外媒說，這是蘋果首次如此直接點明未來產品的可能財務表現，儘管先前幾年已在法定申報的文件中，警告了新產品的「較高成本結構」。

除了未來產品恐怕不容易有高昂的獲利能力，現在應用程式商店App Store和一些高利潤的服務類事業，面臨愈來愈嚴格的監管壓力。

多家外媒周二（5日）另報導，歐盟準備再對蘋果開鍘。歐盟處罰蘋果的理由是，蘋果的App Store未能允許應用程式開發商引導用戶在App Store以外，獲得更優惠的交易。消息來源說，罰單可能這個月就會開出，但時程仍有可能改變。歐盟考慮對蘋果連續罰款，直到合規為止，不過還沒做最後決定。

歐盟要再罰款，為蘋果已經累積一大堆的反壟斷麻煩事，又添一樁。違反歐盟「數位市場法」的罰款，最高可以罰到企業全球年度營業額的10%。

歐盟今年3月已經罰款蘋果18.4億歐元（20億美元），那次歐盟指控蘋果將Spotify等音樂串流競爭者拒於其平台之外。

蘋果上周公布的上季財報，營收年增6%至949億美元，毛利率46.2%，是紀錄高水準。然而根據上周六的波克夏財報，一向支持蘋果的「股神」巴菲特，僅僅在過去一年內，股神的公司就賣掉近三分之二的蘋果持股。

iPhone 歐盟 罰款 蘋果 財務

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