快訊

義務役下基地首射紅隼火箭 「不發彈」虛驚一場

蘋果AI新功能勾不起銷售潮 語系、地緣政治成發展隱憂

宜蘭爆疑性侵！幼兒園女童遭師手打下體紅腫痛 縣府展開調查

投資人看好川普勝選 美元上揚比特幣價格創新高

中央社／ 香港/新加坡6日綜合外電報導

‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普

美國總統大選初步結果陸續出爐，隨著投資人看好共和黨候選人川普勝出，股市今天走高、美元上揚，全球最大加密貨幣比特幣（bitcoin）價格也創下歷史新高。

法新社報導，儘管選前民調顯示白宮大位爭奪戰難分軒輊，不過早期開票結果預測，川普的表現看似優於他民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）。

根據路透社報導，在投資人看好川普贏得本屆總統大選下，比特幣價格在亞洲交易時段飆升至歷史新高。

由於市場預期川普若勝選將為加密貨幣帶來寬鬆的監管環境，比特幣價格上漲7%，來到7萬5060美元，超越3月的高點。

此外，鑒於目前看來川普所屬的共和黨本屆國會選舉表現較佳，推升美國接下來實施大規模減稅、調升關稅和放寬監管力道的預期，有助於提振美元。

美元兌日圓今天盤中升值1.5%，來到1美元兌154.33日圓價位，創下7月以來新高；美元兌歐元目前上漲逾1%，兌墨西哥披索（Peso）匯率走揚逾2%。

川普 比特幣 美元 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

【美國大選即時開票】川普拿下首個關鍵搖擺州北卡！230：187持續領先

選情並未出現爆冷 賀錦麗能否堅守傳統票倉「藍牆」成關鍵

美開票川普領先 新興市場貨幣倒一片 墨披索跌最慘 台幣貶0.43%

川普贏面大增！特斯拉概念股強漲 AES-KY、同致攻漲停

相關新聞

蘋果壞消息！歐盟傳開罰 年報示警未來產品不像iPhone賺大錢

蘋果公司（Apple）在最近發表的年報中示警，未來公司產品獲利可能再也無法像iPhone那麼有獲利可圖。另一方面，歐盟的...

美開票川普領先 新興市場貨幣倒一片！墨披索跌最慘、台幣貶0.43%

由於交易員開始對川普在喬治亞州和北卡羅萊撱州等關鍵戰場州獲勝的前景重新定價，新興市場貨幣走弱。

川普媒體科技盤後股價狂飆25%…Q3營收低迷且持續虧損 無礙炒作

投資人密切關注大選結果，推動川普媒體科技集團（DJT）的股價在盤後交易飆升25%，而這個社群媒體平台第3季業績繼續虧損，...

比特幣噴漲了！突破75,000美元創新高 慶賀川普暫領先

比特幣價格飆漲並締造歷史新高紀錄。全世界的交易人士關注美國總統大選結果，隨著號稱支持數位貨幣的川普選情目前一路領先賀錦麗...

市場颳起吹起川普行情 法人奉勸別慶祝得太早

美國總統選舉初步計票結果顯示，川普拿下14個州，賀錦麗則贏得四個州和華盛頓特區。不過，由於關鍵的戰區可能需要數小時甚至數...

任天堂快要發表新遊戲機？宣布能與Switch相容 股價飆5%

任天堂今天（6日）表示，下一代遊戲主機將能夠與當前的Switch主機遊戲相容，舒緩外界擔心任天堂是否有能力延續熱門產品過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。