美開票川普領先 新興市場貨幣倒一片！墨披索跌最慘、台幣貶0.43%
‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普
由於交易員開始對川普在喬治亞州和北卡羅萊撱州等關鍵戰場州獲勝的前景重新定價，新興市場貨幣走弱。
墨西哥披索在新興市場貨幣中的跌幅居首，大貶逾2%，至1美元兌20.35墨西哥披索，是兩年來最弱。對墨西哥而言，川普當選總統影響巨大： 墨西哥比美國更依賴每年8,000億美元的共同邊境貿易。
如果川普實施一系列政策，阻止製造業工作流向低工資的經濟體，墨西哥的大部分業務將受到威脅。
另外，台幣貶值0.43%，幅度小於境外人民幣貶值0.69%、泰銖貶值1.12%、韓元貶值1.3%，以及日圓貶值1.39%。
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