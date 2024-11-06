黃豆基本需求不減 生質燃料需求增加

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街口投信表示，近年來在能源轉型議題的幫助下，黃豆加工商紛紛擴大黃豆壓榨能力並建造新工廠，以抓住生產生質燃料的黃豆油不斷增長的需求。根據路透社調查，市場分析師預計9月美國黃豆壓榨量可能為1億8,740萬蒲式耳，較8月增長11.9%，並較去年同期增長7.2%。

加州空氣資源委員會（CARB）和代表美國航空業的產業貿易組織聯合表示，該組織與航空業者將致力於在2035年將加州境內航班的永續航空燃料SAF供應量增加到2億加侖。而美國政府的目標則是到2050年用SAF滿足美國所有航空燃油需求（目前預計每年約350億加侖），並到2030年每年供應至少30億加侖SAF。

值得留意的是，由數十名專家和學術機構聯合發布年度報告表示，由化石燃料排放驅動的氣候變遷正在將氣溫提升至危險的新高度，同時也加劇了乾旱和糧食安全。該報告表示持續創紀錄的高溫，讓因高溫死亡的人數比1990年代高出167%。該報告的研究人員還表示，去年全球多達48%的陸地面積面臨極端乾旱，與1981年至2010年相比，糧食不安全狀況將增加約1億5,100萬人。