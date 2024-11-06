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任天堂快要發表新遊戲機？宣布能與Switch相容 股價飆5%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
消費者行經東京電子產品零售店的任天堂遊戲主機Switch。美聯社
消費者行經東京電子產品零售店的任天堂遊戲主機Switch。美聯社

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任天堂今天（6日）表示，下一代遊戲主機將能夠與當前的Switch主機遊戲相容，舒緩外界擔心任天堂是否有能力延續熱門產品過去成功表現的疑慮。消息帶動任天堂股價今天盤中大漲近5%。

新一代遊戲主機能否兼容前一代產品的遊戲，是玩家在Switch即將退場的倒數期間，考量是否進一步購買遊戲內容的主要關鍵。任天堂今天在事業策略簡報活動中表示，下一款遊戲主機除了能支援Switch遊戲外，也支援該公司的線上遊戲服務。

任天堂說，關於新主機的進一步資訊將在稍後公布。任天堂股價盤中因此大漲4.7%，至每股8,019日圓。

東京證券公司分析師安田秀樹表示：「與當前Switch相容，對投資人和用戶來說都是好消息。任天堂談論下一款主機的功能和規格，意味著可能很快就會發表了。」

Switch是在2017年推出，近期銷售動能疲軟，迫使任天堂在5日調降全年獲利和營收預估，而且低於市場預期。任天堂已經連續五季獲利下滑，因硬體與軟體銷售疲軟。

消費者熱切等待任天堂宣布Switch的後繼產品，該產品也面臨同業Sony、微軟更新款、威力更強大的遊戲主機產品競爭。

任天堂在周二將全年營業利益預測調降10%至3,600億日圓，同時表示預期Switch在本會計年度僅賣出1,250萬台，低於先前預估的1,350萬台。在9月止的一季，任天堂營業利益下滑幅度達29%，至670億日圓。

Switch 任天堂 消費者

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