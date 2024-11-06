恐慌開始蔓延！美公債出現拋售 專家說殖利率甚至可能飆上4.7%
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NatAlliance Securities國際固定收益部門主管Andrew Brenner表示，隨著 「恐慌開始蔓延」，美國公債的拋售可能進一步加速。
他在撰寫給客戶的說明裡表示，周三亞洲交易的拋售行為已使10年期公債殖利率攀升了大約16個基點至4.44%，並可能再飆至4.5%以上，甚至突破4.7%。
Brenner表示：「這終將停止並穩定下來，但目前不會。」
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