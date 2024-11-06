美大選初步結果陸續出爐 美元亞股多走揚
‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普
美國大選初步結果陸續出爐，愈來愈多人看好共和黨總統候選人川普勝選，投資人靜待這場激烈的選舉結果，亞洲股市大多呈漲勢，美元和比特幣（Bitcoin）也走揚。
法新社報導，川普和民主黨對手賀錦麗估計都已拿下相對有把握的州，但有跡象顯示川普在喬治亞州取得領先。喬治亞州是關鍵的搖擺州之一。
分析人士說，國會選戰也是焦點，還說川普和共和黨大獲全勝的話，很可能會激勵美元和公債殖利率，因為他計劃減稅以及對進口產品祭出關稅。
隨著喬治亞州、賓州、密西根州和北卡羅來納州等搖擺州投票結束，投資人持續密切關注投票模式。
東京、雪梨、上海、首爾、新加坡、威靈頓和台北股市早盤上漲，但香港股市下跌。
美元兌日圓、英鎊及歐元等也走升。比特幣漲約2700美元至7萬1471美元，逼近3月7萬3797.98美元高點。
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