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特斯拉不推80萬元平價車款了？馬斯克最近說「無意義」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
路透根據馬斯克最近談話，研判特斯拉已放棄生產2.5萬平價電動車。路透
路透根據馬斯克最近談話，研判特斯拉已放棄生產2.5萬平價電動車。路透

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路透報導，由特斯拉（Tesla）執行長馬斯克最近回答投資人的提問，顯然已經承認特斯拉放棄推出需要人類駕駛的2.5萬美元（新台幣約80萬元）平價電動車。

路透說，今年4月5日路透報導特斯拉取消長期承諾的、次世代2.5萬美元電動車生產計畫，特斯拉股價大跌，馬斯克氣急敗壞，火速上自家的社群媒體X對路透開炮，推文：「路透說謊」，然而沒有再詳述什麼。

六個月後，在10月23日的財報說明會上，馬斯克評論，現在再製造平價電動車款將會是「無意義」的（pointless），除非該車款是全自動駕駛。一位投資人在說明會上提問：「預期何時特斯拉可以給我們2.5萬美元、不是自駕計程車的普通車款？」馬斯克回答了他針對2.5萬美元平價特斯拉車款的最新看法。

馬斯克回答時先是衝口而出：「我們沒有要製造不是自駕的……」隨即被一位高階主管打斷，稍後他說：「基本上，我認為有一部2.5萬美元普通車款是無意義的。會是愚蠢的。」

路透請特斯拉與馬斯克就這則報導置評，他們沒有回應。

財報說明會上，馬斯克表示，特斯拉的確有在計劃生產「2.5萬美元車款」——完全自駕的計程車Cybercab。Cybercab雙門、雙座，10月10日在熱鬧非凡的活動上公開了原型車，預定2026年開始量產。

晨星研究服務分析師古登斯坦指出，特斯拉應該還是會推出價格較低的電動車，價格區間落在3萬美元中段。較低價車款會以是現有的平台做基礎，而不是砸大錢投資全新的平價車款。「我的理解是，原始計畫是要用新的平台造平價車」，古登斯坦說，「我想，特斯拉了解到如今要出平價車與中國電動車同業拚，為時已晚，因而改變策略」。

特斯拉 電動 馬斯克

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