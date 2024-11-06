美三分之二地區投票結束 川普暫領先！道瓊期指大漲450點、比特幣飆漲8%

‧【美國大選即時開票】川普領先賀錦麗？看各州最新開票數據

美國超過三分之二的州已結束投票，根據美聯社的數據，川普拿下178張選舉人票，大幅領先賀錦麗的99張。金融市場傾向反映「川普交易」行情，美股期貨指數上漲，美元勁升、日圓重貶。

在台灣時間上午接近10：30左右，美股道瓊指數期貨大漲超過450點，漲幅超過1%，標普500指數期貨上漲約1%，那斯達克期指也上漲0.74%。以小型股為主的羅素2000期貨指數大漲2%。

美元匯率勁升至7月來最高，彭博資訊的美元現貨指數上漲0.9%，反映避險需求，投資人同時押注川普重返白宮執政，將減稅、實施高關稅政策，有利美元。

歐元兌美元貶值1.4%，報1.0777美元，為4月來最大貶幅。

日圓也貶值1.5%，報153.92日圓兌1美元，日股日經225指數大漲，東證指數上漲1.7%，主要是金融股與晶片相關類股上漲。墨西哥披索也貶值。

比特幣也大漲8%，報72,946美元，朝3月創下的73,700美元歷史新高邁進。

10年期美國公債殖利率上揚，報4.429%。

這些走勢都與川普勝選有關。在博弈市場和Decision Desk HQ等全國預測網站上，這位前總統的當選機率正在攀升。

彭博資訊報導，川普在喬治亞州和北卡羅萊納州這兩個關鍵戰場州取得了初步領先，其他州的計票工作還處於早期階段。

其他初步結果符合預期，兩位候選人預期將贏得各自的鐵票倉。川普輕鬆贏得了他的家鄉佛羅里達州，其中一些郡有許多拉丁裔人口。賀錦麗拿下紐澤西州、麻薩諸塞州和康乃迪克州等民主黨大本營。

喬治亞州、北卡羅萊納州、賓州、密西根州、亞利桑那州和威斯康辛州等關鍵戰場州的投票已結束，但據報導，出現違規行為的小部分地區已延長投票時間。第七個關鍵戰場州是內華達州 。

川普在喬治亞州和北卡羅萊納州領先，賀錦麗在密西根州和賓州領先。這些關鍵戰場州都尚未判定誰出線。

最終的計票結果可能要幾天後才能得知，一些關鍵戰場州正在計算大量的早期選票。

民主黨人警告說，川普可能會過早宣布勝利，或者在沒有證據的情況下宣稱仍在計票的州存在欺詐行為，令人擔憂可能導致2020年大選的戲碼重演。