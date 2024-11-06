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日經亞洲：蘋果接洽富士康 盼在台生產AI伺服器

中央社／ 台北6日綜合外電報導

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日經亞洲（Nikkei Asia）報導，蘋果公司（Apple Inc.）已與富士康接洽，希望在台灣建造人工智慧（AI）伺服器提高其運算能力，以利在生成式人工智慧的熱潮中占有更大市場。

富士康（Foxconn）是蘋果iPhone最大供應商，但它也是輝達（Nvidia）AI伺服器的首要製造商。消息人士指出，富士康接受蘋果成為伺服器客戶的能力可能有限。

蘋果熱衷於使用蘋果晶片（由蘋果內部設計的晶片）打造伺服器，為iPhone、MacBook以及其他裝置上的Apple Intelligence生成式AI功能提供支援。

消息人士表示，由於蘋果希望生產自用伺服器，因此，比起全球最強大的AI運算工具－輝達GB200系統的需求量，它與富士康討論的伺服器數量相對較小。

知情人士表示：「蘋果希望富士康在台灣生產伺服器的原因之一是，希望利用為輝達計畫工作的工程人才與研發資源。」

蘋果在設計資料中心伺服器的經驗不如輝達豐富，因此可能需要供應商提供更多支援，來為伺服器提供工程與設計服務。

GB200 客戶

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