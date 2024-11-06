美超微遭轉單？梁見後澄清與輝達關係不變 上季營收受供應衝擊

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AI伺服器大廠美超微周二（5日）公布令市場失望的財報與財測，執行長梁見後在分析師會議上表示，上季營收是受到晶片供貨問題衝擊，同時表明美超微維持與輝達（Nvidia）的關係，財務長則澄清會計問題沒有導致輝達調整供應分配。

儘管在周二的分析師會議一開始，美超微的主管就表示，不會討論任何與安永會計師事務所決定請辭的相關問題或是延後提交年報的問題，也不會討論公司治理問題，但這無法阻止分析師試圖詢問。

梁見後表示，美超微正積極聘請新的會計稽核機構。

對於被問到美超微的會計問題是否影響與輝達（Nvidia）的關係時，高階主管表示，輝達尚未對美超微的供應分配做出任何調整。梁見後在談到與輝達的關係時說：「在當下，依據我們的關係、依據我們的溝通，情況是非常正面的。」

如果美超微無法在11月中之前向美國證管會提交其年報，將面臨可能遭到那斯達克交易所下市的風險。該公司自5月來就沒有公布稽核結果。

美超微財務長韋根德（David Weigand）被問到該公司是否有信心能在期限前提出年報時，他表示，「我們努力尋求盡快替換稽核業者。我們將向那斯達克提交有關延期的計畫。」

那斯達克的規定讓美超微可在11月中之前交出恢復遵守其規定的計畫，如果美超微的計畫獲准，該公司就能爭取到額外的時間來提交上年度完整年報，提交的最後期限能延後到明年的2月。

美超微表示，上季營收為59億美元至60億美元，這低於分析師預期的64.5億美元，但仍年增181%。梁見後表示，上季營收是受到晶片供貨問題的衝擊。

分析師提問，如果供應問題獲得解決，美超微的營收是否能增加，同時也問到美超微是否計劃增設高層主管來改善其財報。不過，梁見後沒有正面回答，而是談到最新的輝達繪圖處理器Blackwell，同時表示其需求強勁。Blackwell是在近幾周才出貨。

當分析師問到Blackwell帶來的營收何時能顯現在美超微的財報中時，梁見後表示，「我們每天都在問輝達」，同時表示，兩家公司繼續密切合作。

梁見後說：「我們的產能就緒，但沒有足夠的新晶片。」

分析師提問美超微生產基於Blackwell晶片的伺服器的計畫是否有變化，暗指輝達是否轉單，把原本要分配給美超微的配額轉到其他伺服器製造商，對此，美超微財務長韋根德說：「要澄清先前有關輝達的相關說法。我們與輝達有著最深厚的關係。現在，我們有多個最先進計畫在推進中，我們已與輝達溝通，他們已確認他們沒有調整分配。我們維持與他們的穩固關係，預料不會改變。」

美超微周二表示，其董事會的董事已經成立一個特別委員會，調查安永的疑慮。該公司說，在三個月的調查中，委員會發現沒有證據顯示管理層有欺詐或不當行為。

美超微表示：「委員會正在建議公司採取一系列補救措施，加強內部治理和監督功能，委員會預料將在本周或下周提交已完成工作的完整報告」，此外，公司打算採取一切措施維持其在那斯達克上市的地位。

美超微在去年大漲246%，今年3月被納入標普500指數不久後，攀抵每股118.81美元高峰，但此後已崩跌近80%，市值蒸發超過550億美元。