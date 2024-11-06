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華爾街指望美股在大選後勁揚 除非民主黨同時贏得總統和國會

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
華爾街預期美股在大選後勁揚，除非賀錦麗贏得白宮大位而民主黨橫掃國會，美股可能下跌。美聯社
華爾街預期美股在大選後勁揚，除非賀錦麗贏得白宮大位而民主黨橫掃國會，美股可能下跌。美聯社

‧【美國大選即時開票】川普領先賀錦麗？看各州最新開票數據

交易員正蹲低等待美國總統選舉開票結果，兩位候選人對全球貿易和經濟抱持截然不同的願景。

儘管部分的州投票還未結束，部分的州先開始計票，但在Decision Desk HQ之類的博弈市場和全國性預測網站，川普的當選機率正在攀升。

目前，一如廣泛預期，媒體預測川普在印第安那、肯塔基和西維吉尼亞勝出，而賀錦麗拿下佛蒙特州。喬治亞州四年前以微弱優勢的票數支持民主黨，該州的早期結果可讓人初步瞭解兩名候選人的表現。賓州和密西根州的部分地區都是關鍵的戰場，馬上要開始計票。

儘管總統當選人和國會席位分配需要多長時間才能得出明確結果尚屬未知之數，但市場已顯示出，在最後一刻建倉的跡象。投資人增持了看漲美國公債的選擇權頭寸﹐有可能是對川普勝選將推高利率減少押注﹐而與標普500指數單日選擇權相關的波動率指數周二升高一倍。

與周二相對平靜的交易形成對比的是，華爾街幾乎無論選舉結果如何，都有可能出現大幅波動。

高盛集團交易員表示，共和黨勝出可能推動標普500指數上漲3%，而如果民主黨同時贏得總統和國會大選，則可能會出現同等幅度的跌勢。在政府分裂的情況下，跌幅減半。摩根大通證券分析師Andrew Tyler表示，除了民主黨勝出之外，其他任何情況都可能導致股市上漲。

年底往往是美股的季節性強勢期，因此對年底反彈的期待有其歷史背景。

摩根士丹利的Mike Wilson認為，大選可能會成為 「清算事件」，掀起年底搶購潮。摩根大通的Dubravko Lakos-Bujas表示，一旦總統大選結果揭曉，股市在12月之前的走勢看起來很穩健。他預期信心增強、波動性減小，在經濟與企業獲利保持彈性的情況下，投資人將解除避險押注，重新專注於聯準會的貨幣政策，此一組合將推動股市進一步上揚。

川普 指數 美國大選 賀錦麗

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