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美債發出有利賀錦麗的訊號 交易員在最後一刻加碼利率押注

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
投資人湧入可從美國公債價格反彈上漲中獲利的交易，這是有利於賀錦麗勝選的訊號。路透
投資人湧入可從美國公債價格反彈上漲中獲利的交易，這是有利於賀錦麗勝選的訊號。路透

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債券投資人湧入可從美國公債價格反彈上漲中獲利的交易，這種情境被視為更可能出現於賀錦麗勝選，與此同時，看好川普是贏家的押注正在減碼。

自周一以來，美國的選擇權活動一直以短線看漲押注為主，交易員希望建倉，為賀錦麗可能勝選做準備，因為周末民調顯示，賀錦麗的支持率趕上了川普。這種轉變也發生在期貨市場。

此外，摩根大通最新客戶調查顯示，美國公債創下大約三個月來最大的淨多頭頭寸，這是市場情緒轉變的另一個訊號。

此事標誌部分因川普勝選預期而建立空頭頭寸的交易員做出了調整。他們原先的思路是，川普提出的減稅和徵收關稅會推高殖利率並引發通膨。但民調顯示支持率陷入僵局，投資人著手為可能相反的開票結果做準備，並隨時迎接潛在的市場波動。

BMO資本市場美國利率策略主管Ian Lyngen本周在一份報告中寫道，「民調和預測的波動讓人們普遍認為，這次總統大選是很長一段時間以來最勢鈞力敵的一次，從現在到結果正式公布都將是波濤洶湧的過程。」

周一，隨著投資人重新調整頭寸，CME未平倉合約數據顯示，看漲的買權以4比1的比率超過看跌的賣權。其中一筆吸睛的交易包括500萬美元的頭寸，目標是10年期債券殖利率下周初降到大約3.9%，低於周二時的4.28%，資金流向也與更高殖利率的看跌押注退出一致。

周二繼續出現看漲的對沖需求，目標是10年期殖利率低於4%。與此同時，在期貨市場上，周一有新的多頭押注，包括對較長期限到期日出現顯著的需求。

川普 民調 美國 賀錦麗

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