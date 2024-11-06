NVIDIA市值超越蘋果 無論誰當選都擋不了聲勢

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輝達（NVIDIA）周二超越蘋果（Apple），成為全球市值最大的公司，足見人工智慧（AI）已主導華爾街。無論下屆政府誰當家，都難擋輝達當前的聲勢。

輝達股價上漲2.9%，收在139.93美元，市值達到3.43兆美元，超過蘋果的3.38兆美元。上個月被輝達超越的微軟市值在3.06兆美元。2022年底以來，輝達股價飆升逾850%。

隨著美國大選落幕，投資人關注選舉結果對晶片業前景的影響。「晶片戰爭」作者米勒預料，下一任總統將延續從川普沿襲至今的半導體政策。

加強美國晶片製造的主張早贏得兩黨支持。2022年，國會通過跨黨派的「晶片法」，強化美國的晶片製造。拜登政府也對出口至中國大陸的晶片設限，重點在於國家安全和增強美國競爭力，對輝達高階晶片銷路不無影響。

CNBC周二報導，開發自動駕駛系統的大陸新創公司元戎啟行（Deep Route.ai）宣布從某家汽車製造商取得1億美元融資。該公司宣稱和輝達關係密切和「深度合作」，這可能進一步推動對輝達晶片的需求。

James Investment Research研究主管Fall Ainina說：「輝達市值超過蘋果，不僅表明它是AI基礎設施周期的最大受益者，而且表明AI熱預料會持續下去。」

這家晶片製造商在標普500指數權重占7%，在今年21%的漲幅中貢獻了約1/4。輝達6月收盤市值一度站上全球第一，不過只維持一天。

如今華爾街最大公司均布局AI：蘋果推出了搭載AI的新款iPhone；微軟、亞馬遜公司和Alphabet 有雲端業務和AI服務；Meta Platforms專注於AI功能和廣告定位。除了蘋果之外，上述全是輝達的主要客戶，並承諾會持續投入AI。

彭博調查分析師預料輝達本年度營收將成長一倍以上，下年度將成長44%。過去一季，華爾街分析師已不斷上修對輝達業績的預測。除了看好Blackwell晶片外，台積電（2330）最近營收也展現強勁的AI需求。

James Investment的Ainina說：「AI的影響之大，這些大型科技公司正投入數千億美元，輝達（Nvidia）受益最多。整體而言，其前景持續看好。」