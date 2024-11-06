格芯財測報喜 飆漲近15% 創上市以來最大單日漲幅
全球晶圓代工三哥格芯（GlobalFoundries）公布的財測意外高於預期，股價在周二（5日）收盤飆漲近15%，創下三年前首次公開發行股票（IPO）以來的最大單日漲幅。
格芯表示，本季營收將介於18億到18.5億美元，優於市場預期；獲利預測也超前市場所估。
彭博資訊分析，格芯的良好展望，代表這家晶圓廠終於走出兩年來的低迷。先前由於格芯的部分客戶累積了大量庫存，需要時間消化。現在公司已經可為未來一年回復成長做好準備。
格芯執行長柯斐德（Thomas Caulfield）在聲明稿中說：「在產業仍面臨不確定性之際，我們持續找定方向前進。」他提到公司關鍵的設計贏來營運好轉，同時也發展出必要的晶片技術組合。
格芯股價周二大爆發，收盤上漲14.88%，報每股41.37美元。在這之前，格芯是今年費城半導體指數表現最差的成分股之一，股價下跌了41%。
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