美元連二日走貶 美大選搖擺州今早有結果時將出現震盪

美元周二在美國大選日走低，選舉結果將足以決定美元的短期走向。

民調顯示，川普和賀錦麗之間競爭十分激烈，如果新總統所屬政黨同時掌控國會，美元將出現極端走勢。

儘管多家博弈公司顯示川普勝算上升，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周二續跌0.4%至103.423，連續二日走貶。

富國銀行策略師Aroop Chatterjee表示，副總統賀錦麗聲勢上升，美元上周多頭減倉，美元走弱。他說：「我們認為，美東時間晚8點之後美元的走勢更關鍵，因為屆時關鍵搖擺州開始出結果。」

川普的移民和關稅政策預計將刺激通膨，而減稅和放鬆管制可能會促進經濟成長，推動較長期公債殖利率和美元走高。

反之，如果民主黨獲勝，美元可能會走低，因為交易者會解除更多對川普的押注，且投資人可能會擔憂增稅和商業監管收緊對經濟造成的影響。

所謂的川普行情已導致歐元、墨西哥披索和人民幣走軟，因為如果川普入主白宮，這些地區都可能面臨新的關稅。

歐元升值 0.5%，報 1.0929 美元，一度升到1.09368 美元，為 10 月 11 日以來的最高價位。美元兌日圓貶值 0.3%，至 151.62 日圓，盤中最低下探至 151.34 日圓，是 10 月 23 日以來的最低價位。

英鎊升值0.5%，至 1.3017 美元。英國央行周四料將降息 25 個基點，瑞典央行將降息50 個基點，挪威央行將按兵不動。