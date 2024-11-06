快訊

川普顧問傳敦促他 開票夜關鍵州領先時提早宣布勝選…替後續鋪路

美國大選關鍵搖擺州誰拿下？最新開票進度、即時選情一次看

油價上漲 憂颶風導致墨西哥灣減產 金價走揚

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
國際油價周二（5日）收漲，勢均力敵的美國總統大選令全球市場嚴陣以待，此外，熱帶風暴對墨西哥灣生產構成風險；黃金在美國大選當日小漲，距離上周創下的紀錄高位僅一步之遙。路透
國際油價周二（5日）收漲，勢均力敵的美國總統大選令全球市場嚴陣以待，此外，熱帶風暴對墨西哥灣生產構成風險；黃金在美國大選當日小漲，距離上周創下的紀錄高位僅一步之遙。路透

國際油價周二（5日）收漲，勢均力敵的美國總統大選令全球市場嚴陣以待，此外，熱帶風暴對墨西哥灣生產構成風險；黃金美國大選當日小漲，距離上周創下的紀錄高位僅一步之遙。

油價收漲

布蘭特原油1月期貨上漲45美分，漲幅0.6%，收每桶75.53美元；西德州原油12月期貨上漲52美分，漲幅0.7%，報每桶71.99美元。

瑞穗銀行能源期貨主管Bob Yawger在報告中表示：「原油因看漲的供需動態、地緣政治和大選熱度而上漲，其中還有一點天氣因素。」

隨著美國民眾前往投票所，共和黨前總統川普和民主黨副總統賀錦麗之間的美國總統競選正朝著不確定的結局發展。這為市場帶來更多不確定性。其結果可能會重塑美國的貿易、外交、安全和氣候政策，並可能對大宗商品市場產生深遠影響。

在美國其他地區，墨西哥灣的能源公司在熱帶風暴Rafael來臨前開始從海上平台撤離工人。分析人士表示，這場風暴可能使石油產量減少約400萬桶。雪佛龍關閉其在墨西哥灣的生產設施，而殼牌正在當地疏散一些非必要人員。

周日，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）表示，由於需求疲軟和非OPEC供應增加打壓市場，他們將把12月份的增產計畫延後一個月實施。

金市小幅上漲

現貨黃金價格上漲0.26%至每英兩2,73.99美元。美國黃金期貨收盤上漲0.1%至2,749.70美元。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示，「選舉的不確定性支撐了黃金。部分原因是如果事情進展不順利會發生什麼，還有部分原因是關稅的可能性，以及某種經濟變化。」投資者對美國大選可能出現不明確或有爭議的結果尤其感到不安。

德國商業銀行在報告中表示：「如果選舉結果在幾天甚至幾周內都不確定，黃金將從由此產生的不確定性中受惠。」

Exinity Group首席市場分析師Han Tan表示，選舉結束一切底定後，黃金最終應能達到2,800美元。

此外，市場普遍預期聯準會周四將降息1碼，延續9月確定的降息趨勢。黃金傳統上在利率較低時往往會大漲。這幫助黃金今年迄今上漲了近33%。

現貨白銀上漲 0.4%至每英兩32.59美元，白金上漲1.5%至998.35美元，鈀金跌0.2%至1,072.50美元。

美國大選 黃金

延伸閱讀

金價飆漲…台銀黃金存摺大戶下單10公斤 七個月大賺500萬

期貨商論壇／黃金期 展望向上

「黃金大暴漲」真的超級強！存股哥：這麼優質的資產只會越來越昂貴而已

前3季累積 陸黃金消費量逾741噸

相關新聞

網銀普及影響客流 日本銀行乾脆邀星巴克進駐提升業績

回想一下，你上次走進銀行是什麼時候。日常利用的實體金融服務，多半只剩用ATM領錢，而這些，其實超商也能完成。日本三大銀行接連關掉分行，但「沒有必要便不會前往」的銀行本質並沒有改變。那麼不如讓民眾順道利用銀行服務，三井住友靈機一動，邀請星巴克進駐。...

美元連二日走貶 美大選搖擺州今早有結果時將出現震盪

美元周二在美國大選日走低，選舉結果將足以決定美元的短期走向。

油價上漲 憂颶風導致墨西哥灣減產 金價走揚

國際油價周二（5日）收漲，勢均力敵的美國總統大選令全球市場嚴陣以待，此外，熱帶風暴對墨西哥灣生產構成風險；黃金在美國大選...

傳蘋果正與鴻海討論 在台為其生產少量自用AI伺服器

日本媒體引述未具名知情人士報導，蘋果公司（Apple）已經接觸鴻海（2317），討論鴻海為蘋果在台灣生產人工智慧（AI）...

美超微財測疲弱 不知何時能交年報 盤後股價暴跌17%

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）公布的本季財測低於分析師預期，同時表示無法預測何時能交出上一會計年度的正式...

道瓊大漲427點 重演美國大選日先漲行情…AI股大漲

美國股市周二在美國大選日當天大漲作收，圍繞「川普行情」的投資波動劇烈，相關概念股先是走高，隨後回吐漲幅，美國10年期公債...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。