油價上漲 憂颶風導致墨西哥灣減產 金價走揚

國際油價周二（5日）收漲，勢均力敵的美國總統大選令全球市場嚴陣以待，此外，熱帶風暴對墨西哥灣生產構成風險；黃金在美國大選當日小漲，距離上周創下的紀錄高位僅一步之遙。

油價收漲

布蘭特原油1月期貨上漲45美分，漲幅0.6%，收每桶75.53美元；西德州原油12月期貨上漲52美分，漲幅0.7%，報每桶71.99美元。

瑞穗銀行能源期貨主管Bob Yawger在報告中表示：「原油因看漲的供需動態、地緣政治和大選熱度而上漲，其中還有一點天氣因素。」

隨著美國民眾前往投票所，共和黨前總統川普和民主黨副總統賀錦麗之間的美國總統競選正朝著不確定的結局發展。這為市場帶來更多不確定性。其結果可能會重塑美國的貿易、外交、安全和氣候政策，並可能對大宗商品市場產生深遠影響。

在美國其他地區，墨西哥灣的能源公司在熱帶風暴Rafael來臨前開始從海上平台撤離工人。分析人士表示，這場風暴可能使石油產量減少約400萬桶。雪佛龍關閉其在墨西哥灣的生產設施，而殼牌正在當地疏散一些非必要人員。

周日，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）表示，由於需求疲軟和非OPEC供應增加打壓市場，他們將把12月份的增產計畫延後一個月實施。

金市小幅上漲

現貨黃金價格上漲0.26%至每英兩2,73.99美元。美國黃金期貨收盤上漲0.1%至2,749.70美元。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示，「選舉的不確定性支撐了黃金。部分原因是如果事情進展不順利會發生什麼，還有部分原因是關稅的可能性，以及某種經濟變化。」投資者對美國大選可能出現不明確或有爭議的結果尤其感到不安。

德國商業銀行在報告中表示：「如果選舉結果在幾天甚至幾周內都不確定，黃金將從由此產生的不確定性中受惠。」

Exinity Group首席市場分析師Han Tan表示，選舉結束一切底定後，黃金最終應能達到2,800美元。

此外，市場普遍預期聯準會周四將降息1碼，延續9月確定的降息趨勢。黃金傳統上在利率較低時往往會大漲。這幫助黃金今年迄今上漲了近33%。

現貨白銀上漲 0.4%至每英兩32.59美元，白金上漲1.5%至998.35美元，鈀金跌0.2%至1,072.50美元。