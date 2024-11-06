傳蘋果正與鴻海討論 在台為其生產少量自用AI伺服器
日本媒體引述未具名知情人士報導，蘋果公司（Apple）已經接觸鴻海（2317），討論鴻海為蘋果在台灣生產人工智慧（AI）伺服器的相關事宜。
日媒報導要點為：
-- 消息來源說，蘋果計劃生產伺服器供自己使用，與鴻海討論的數量相對是少量。
-- 雙方的討論目前還沒有最後結果。
-- 蘋果同時也要求中國大陸聯想集團，以及聯想旗下的聯寶科技，協助部分伺服器的設計；也希望諸如環旭電子這類的較小供應商，提供製造服務。
-- 鴻海與環旭電子對相關報導不予置評。蘋果則是沒有回覆置評請求。
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