傳蘋果正與鴻海討論 在台為其生產少量自用AI伺服器

回想一下，你上次走進銀行是什麼時候。日常利用的實體金融服務，多半只剩用ATM領錢，而這些，其實超商也能完成。日本三大銀行接連關掉分行，但「沒有必要便不會前往」的銀行本質並沒有改變。那麼不如讓民眾順道利用銀行服務，三井住友靈機一動，邀請星巴克進駐。...

2024-11-06 08:00