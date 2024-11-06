美超微財測疲弱 不知何時能交年報 盤後股價暴跌17%

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）公布的本季財測低於分析師預期，同時表示無法預測何時能交出上一會計年度的正式財報。消息拖累美超微股價在周二（5日）收盤後大跌17%。

美超微無法在8月底的最後期限提出全年度完整財報，上周該公司的稽核會計業者安永會計師事務所（Ernst & Young ）宣布終止會計稽核委託關係，理由是擔心美超微的治理與透明度。美超微在周二一份聲明中表示，一個特別的董事會委員會針對會計問題進行的調查發現，沒有證據顯示在管理層部分或董事方面有欺詐或不當行為。」

展望本季，美超微表示，預期在截至12月止的一季，營收將為55億至61億美元，這低於分析師平均預期的67.9億美元，但年增率仍達181%；剔除特定項目後每股盈餘56美分至65美分，低於分析師預期的80美分。

回顧上季，美超微表示初步財報顯示上季營收59億至60億美元，剔除特定項目後每股盈餘76美分；這低於分析師平均預估的64.7億美元營收與每股盈餘74美分。

在周二的分析師會議上，美超微表示不會討論任何與安永決定請辭的相關問題，也不會討論公司治理問題。執行長梁見後表示，美超微正積極聘請新的會計稽核機構。

梁見後說：「我們正急切努力，再一次提出我們的財務報告。」

美超微今年波折起伏，股價在2024年初飆漲，當時華爾街對AI帶動美超微高性能伺服器機櫃需求大增感到狂熱，而美超微也獲得納入標普500指數。

不過，此後美超微一名前員工年初時在聯邦法院指稱美超微過去尋求誇大其營收，該公司因而受到仔細檢視。做空機構興登堡研究（Hindenburg Research）在一份研究報告中引述這些說法，指出有「明顯的會計警訊、未揭露相關方的交易、制裁與出口管控失敗，以及客戶問題」。

近期，由於未能提出10-K財務報告，再加上安永請辭，使得美超微面臨遭那斯達克下市並且從指數中剔除的風險。美超微的股價從上周安永請辭後，迄今已重挫44%，而且已比3月高點暴跌超過75%。

周二是美超微能夠緩解投資人疑慮的一大機會，但投資人顯然對結果感到失望，美超微盤後股價挫跌至逾16%至每股22.52美元。

彭博分析師 Woo Jin Ho表示：「這可能代表長期頹勢展開，由於美超微的會計問題，客戶可能尋找替代供應商。」「它無法提供何時能提交10-K年報的時程，增加了從那斯達克下市的可能性，構成了重大的疑慮。」

那斯達克的規定讓美超微可在11月中之前交出恢復遵守其規定的計畫，如果美超微的計畫獲准，該公司就能爭取到額外的時間來提交上年度完整年報，提交的最後期限能延後到明年的2月。

美超微表示，公司會盡可能採取所有必要措施，來達成維持在那斯達克上市的要求規定。