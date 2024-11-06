美國大選、財報等消息雜陳 美股淨流入續放緩

美國總統大選在即，市場屏息等待結果揭曉，觀望氣氛加劇全球股市震盪幅度。回顧全球股票型基金資金流向，至10月23日，美股基金淨流入降溫至61.44億美元、仍持續居冠，但反觀其他股市包括歐洲、亞太不含日本、新興東歐、拉丁美洲與新興市場等，均呈現淨流入。

安聯投信表示，美國總統大選選情持續膠著，美歐通膨略高於預期，部分大型科技公司財報展望不如預期拖累美股，加上烏克蘭及北韓等地緣政治因素，也使市場投資人偏向觀望。另方面，市場消化錯雜財報數據，與此同時，投資人擔憂美國選後赤字將進一步擴大，推升公債殖利率彈升，以人工智慧相對抗跌。

經濟數據方面，美國第3季GDP初值2.8%，略低於預期的2.9%。不過在經濟活動中占比最大的消費者支出成長3.7%，為2023年初來最大增幅；美國ADP私營部門新增就業人數23.3萬，創一年多來最高，超出預期及前期；美國10月美國消費者信心指數躍升至108.7，優於預期，並創下九個月高點。歐元區第3季GDP初值創兩年來新高，年增0.9％，亦高於預期。

在全球主要央行方面，美國聯準會重視的通膨指標之一9月核心個人消費支出(PCE)價格指數年增率表現持平，但略高於預期，且個人支出也加快成長，可能增強聯準會放慢降息步伐理由；歐元區10月通膨回升至2%，高於預期，可能支持部分歐洲央行官員不要大幅降息觀點。

展望後市，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，短線上，美國大選、經濟前景預期的變化仍將觸發市場波動，要優化投資組合、長期參與AI大趨勢，建議投資人運用集結股票、可轉債、公司債的「多重資產」思維拉高投資勝率。

莊凱倫表示，AI技術本質是軟體，未來，透過模型開發的應用程式是主要戰場，預期受惠於跨領域發展所帶來的長線前在成長趨勢，AI資本支出2025年可望增加，建議可關注Copilot、AppleIntelligence的發展，持續追求收益、長期參與AI大趨勢。

在台股部分， 安聯投信台股團隊表示，就目前已釋出的財報和法說訊息來看，現階段主流仍為AI相關，其展望相對明朗、評價面亦相對合理，市場所關注的結構性成長題材或趨勢並因市場波動而未出現改變。整體而言，在基本面與部分利多消息支撐下，仍能維持大箱型整理。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，接下來，市場將高度聚焦在美國大選結果、當選候選人的政策方向，國際股市反應，以及美國聯準會利率政策會議。待11月初美國大選不確定性因素消除後，市場有望回歸基本面。台股在AI發展帶動下，迎接年底到明年初的旺季、作帳及作夢三大行情。

安聯投信台股團隊表示，預期聯準會最新政策動向將轉為預防失業率持續走高，未來降息幅度及速度將取決於就業數據，考量通膨、景氣衰退及降息等變數彼此具連動性，總經環境仍有待觀察。策略上總體經濟有利於資金動能，企業獲利隨景氣復甦朝向正面發展，挑選具長期成長趨勢及供需出現缺口的類股仍是較佳策略。