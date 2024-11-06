美媒：美半導體 根絕陸供應鏈

知情人士透露，美國半導體業在政府的指示之下，正著手根絕中國大陸企業在供應鏈之外，目的在打壓大陸參與敏感的新一代技術。

華爾街日報報導，應用材料（Applied Materials）與科林研發（Lam Reserach）兩大廠要求供應商須採購非中國大陸企業生產的零組件否則將面臨失去供應商資格的風險，甚至有些供應商還被提醒，不能有中國投資者或股東，否則可能會失去供應商地位。法人則看好，隨去中化趨勢持續，京鼎耘、帆宣、翔名等應材／科林台灣供應鏈有望受惠轉單。

此外，紐約州半導體製程設備製造商Veeco也向供應商發出書面指示，要求立即停止向新的中國大陸供應商採購，並在二○二五年底前逐步停止和現有中國大陸供應商合作。報導指出，供應商也接到通知，他們不能有中國大陸投資人或股東。

科林研發表示，配合美國對晶片製造供應鏈中企業的出口管制規定。應材則說，正在物色零組件的替代來源，以確保供應無虞。

但業界高層表示，此舉可能推高成本，因為要找到中國大陸以外價格相近的替代品並不容易。況且任何排擠中國大陸的明顯舉動，都可能會激怒北京當局。

近年來，美國政府阻止中國大陸獲取最先進的晶片及晶片製造設備。這些設備通常在美國或友好地區製造或設計，包括台灣、南韓、日本和西歐。美國官員擔心，如果業者依賴中國大陸供應商提供零件，可能會在危機中給北京提供對抗美國的籌碼。

中國大陸供應商也正尋求出路，應材的供應商富創精密設備公司今年在新加坡設廠，希望能為應材等外國客戶提供服務。然而，因為中資背景，該廠迄未取得向應用材料公司供貨的授權。