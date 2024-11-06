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美超微 今公布上季財報
美國人工智慧伺服器大廠美超微預定五日美股盤後公布上季財報，但在美超微的會計師辭任、又將在十六日交出去年度年報，否則恐遭下市之際，外界可能更關注執行長梁見後與主要供應商之間的家族關係及下市風險。
美超微表示，每季出貨十萬組繪圖處理器，應能使上季成長維持一年前水準，但分析師說，美超微的會計和內控都出現不確定性，財務數字已沒那麼重要。
美國司法部之前傳出正調查美超微的會計行為，稽核美超微財報的會計師事務所安永也在十月底辭任，且美超微在延後呈交止於六月底的去年會計年度年報（10-K報表）後，必須在十六日前上傳，或向那斯達克股票交易所提出計畫，以符合上市規定。
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