美選後行情高盛推演4劇本 小摩：共和黨完全執政將是債市利空

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
華爾街。 路透
華爾街。 路透

美國總統大選5日正式投票，選前民調顯示白宮與國會兩院掌控權仍難確定鹿死誰手，避險基金根據最新賭盤把握最後時間布局，做空美元，高盛、摩根大通、花旗等華爾街機構也分別根據選舉的可能結果推演劇本。

民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨候選人川普在4日都在關鍵搖擺州賓州舉行造勢活動，另一選情緊繃的重要戰場為國會選舉，民主黨在可能難保參議院多數之際，積極要從共和黨搶下在眾議院的過半席次優勢，但兩黨預料都只會有微弱優勢。

高盛首席交易員弗洛德5日也推演大選結果的四套劇本。首先是川普和共和黨大獲全勝（機率25%，標普500指數看漲3%）：金融股表現將遠優於大型股，景氣循環股優於全球出口股，消費股受關稅和通膨影響而表現不佳，利率下降速度放慢，可能不利那斯達克綜合指數。

第二是川普入主與國會分治（機率30%，標普500指數看漲1.5%）：股市可能短暫反彈，政府能課徵關稅和鬆綁監管，但難以增加財政支出，促使長期利率可能下降，較有利整體股市。

第三是賀錦麗和民主黨完全執政（機率5%，標普500指數看跌3%）：可能將企業稅率從21%調高到28%，但若民主黨只取得微弱過半席次，難以實現此目標。賀錦麗勝選可能使放鬆管制的題材動能減弱，這兩種情況都不利風險資產，但利空會部分被大選結束和美元貶值的利多抵銷。

第四是賀錦麗當選與國會分治（機率40%，標普500指數看跌1.5% ）：長期成長類股、那斯達克指數、風電類股、中國股市、及全球出口商的表現都將優於大型股，防禦股的表現優於景氣循環股；在低利率、美元走弱和低波動下，美股下跌時可能會有承接買盤。

小摩和巴克萊都認為，共和黨完全執政將是債市利空，小摩預期美國10年期公債殖利率將走高至4.6%。

川普 美國大選 賀錦麗

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