颶風侵襲 墨灣油氣恐減產

加勒比海已成形的熱帶風暴拉斐爾（Rafael）本周預料將升級為二級颶風，並且進入墨西哥灣地區，行經這個美國的重要石油開採區，可能造成美國石油產量減少約400萬桶，天然氣產量看減數十億立方英尺。

美國國家颶風中心表示，根據預報，即將成為本季第17號大西洋颶風的拉斐爾，6日接近古巴時，陣風最高時速將達100英里（161公里），升級為二級颶風。當局已對開曼群島和古巴發布颶風警告，並對佛州礁島群發布熱帶風暴觀察。

預報顯示，拉斐爾在11月的行進路徑並不尋常，可能經過每日生產約170萬桶石油和18億立方英尺天然氣的地區。根據拉斐爾的可能路徑，以及彭博資訊透過美國海洋能源管理局（BOEM）和國家颶風中心的數據計算，英國石油（BP）、殼牌（Shell）和雪佛龍（Chevron）等預料將受到最大影響。殼牌4日表示，已暫停部分開採作業，並在颶風來臨前，將六個石油開採平台的非必要人員，撤離海上區域。

能源分析公司Earth Science運用模型估算指出，美國石油業者可能因此損失310萬-490萬桶石油，天然氣產量也可能減少45.6億-63.9億立方英尺。其模型顯示，拉斐爾對離岸石油生產造成的衝擊可能是今年第二大，僅次於颶風弗朗辛（Francine）。弗朗辛導致該地區石油減產多達42%、天然氣減產52%。