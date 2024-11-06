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東南亞數位經濟放緩
Google、淡馬錫和貝恩（Bain & Co）的研究顯示，今年東南亞地區的線上支出將成長約15%，達到2,630億美元，成長速度低於去年同期的17%，且至少是2017年有紀錄以來最慢，凸顯出該區消費者需求疲軟，以及投資人想看到獲利績效而非營收成長。
彭博資訊報導，該區超過6.5億的消費者正在抑制支出，以因應通膨和利率上揚。此舉引發投資人質疑科技公司在此區投資數十億美元的成效。近年來這些科技業者在印尼、新加坡、泰國和越南等國家投資網路經濟，以尋找中國大陸和日本等較大型經濟體以外的亞洲新成長市場。
與此同時，市場競爭也日趨激烈。亞馬遜和阿里巴巴等電商巨頭以及Grab、蝦皮母公司冬海和GoTo等區域廠商，在線上零售、食品外送和叫車等領域爭搶更大的市占率。
東南亞的大型科技公司一直承受巨大壓力，需向投資人證明他們可以獲利。這些公司採取了嚴厲的撙節成本措施，包括削減數千個工作，並在用戶成長放緩和競爭對利潤率造成壓力情況下退出業務。
這項報告並指出，在網路媒體產業的帶動下，今年該地區網路經濟的獲利將有110億美元，總營收為890億美元。
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