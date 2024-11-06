先鋒ETF 規模躍全球第二

晨星公司的數據顯示，先鋒集團（Vanguard）已擠下貝萊德（BlackRock），成為全球第二大ETF管理者，且挾著旗下標普500 ETF（VOO）吸金動能勢如破竹，大有不久後躍上全球ETF王座的架式。

金融時報報導，貝萊德是全球規模最大資產管理公司，旗下的iShares核心標普500指數ETF（IVV）截至1日（上周五）收盤管理的資金總計5,406.6億美元，被先鋒的標普500指數ETF（VOO）以5,407.6億美元超越。

對基金業巨無霸貝萊德而言，這是罕見的挫敗，也凸顯這兩支基金運勢此消彼長。2022年初，VOO管理的資產規模還比IVV少了580億美元。

全球規模最大的ETF仍是SPDR標普500指數信託ETF（SPY），但現在VOO只差500億美元就會趕上SPY。一些觀察家認為，以這支先鋒基金吸引新資金的動能看來，近期內就可望後來居上。2022年1月時，VOO管理的資產總額還與SPY相差1,820億美元。

晨星北美被動策略研究部主管阿穆爾說：「VOO比IVV晚十年推出，所以2010年以來一直在追趕。之後的年頭，VOO大致比IVV吸引更多新資金，包括過去四年在內。」

阿穆爾預期，VOO快則2025年、慢則2026年即可超前SPY，躍為全球最大ETF。他說：「VOO今年來已吸金850億美元，眼看就要打破單一年份資金流入紀錄。對照下，SPY資金外流50億美元。這兩支ETF從原先相差1,250億美元，縮小到今年差距不到500億美元。如果持續這種步調，VOO在2025年可望輕鬆登王。」

先鋒和貝萊德的美股ETF，都只收3個基點的年費，大致瞄準散戶及其他長期抱牢類型的投資人，因此隨ETF日益普及而受惠。由道富集團（State Street）發行的SPY則收取9基點的年費，且較常被當作交易工具用，因為買賣價差通常最小，且是一堆衍生性商品的標的物。

業內專家說，基於收費差距大，VOO和IVV雙雙超前SPY只是遲早的事。