亞馬遜核電協議 遭否決
美國核電類股4日大跌，因聯邦能源管理委員會（FERC）否決亞馬遜核電協議的提案，提高核電業者面臨的不確定性。
在科技巨頭尋求核電來因應快速發展人工智慧（AI）的電力需求之際，FERC於2日以二比一的票數，拒絕了一項亞馬遜和塔倫能源（Talen Energy）的提案；這兩公司先前達成協議，擬用塔倫能源位於賓州的Susquehanna核電廠，為鄰近的亞馬遜資料中心增加供電量。
以杜莫林史密斯為首的Jefferies分析師在報告中說：「這項FERC的決定，對核能（供電）資料中心的題材來說，是一大挫敗。」
這項消息打擊塔倫能源與其他偏重核電的能源公司。塔倫能源4日股價收跌2.2%；星座能源（Constellation Energy）重挫12.5%，儘管星座能源同日交出強勁的第3季財報表現並調高財測；Vistra則下挫3.1%。在各界看好AI帶動耗電量下，這三家公司的股價今年來翻增一倍多。
Oppenheimer分析師說，雖然塔倫能源仍能調整協議，繼續推動計畫，但這次吃了閉門羹，會帶來更多潛在成本，並增加不確定性。
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