全球風機龍頭 獲利不妙

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
全球風機製造龍頭維特斯（Vestas）年度利潤率可能在預估區間的低端，導致股價一度重挫12%。 （路透）
全球風機製造龍頭維特斯（Vestas）年度利潤率可能在預估區間的低端，導致股價一度重挫12%。 （路透）

全球風機製造龍頭維特斯（Vestas）警告，年度利潤率可能在預估區間的低端，股價5日盤中應聲摔至2020年來新低。另一方面，離岸風電大廠沃旭（Orsted）上修盈餘展望區間，但警告美國一個項目的成本攀升。

Vestas 5日表示，上季不計特殊項目的營業利益為2.35億歐元（2.56億美元），遜於分析師預期；受成本和保固準備金提高的拖累，全年營業利潤率在預估值4%~5%的低端。

而服務部門不計特殊項目的年度營益，約為4.5億歐元，也低於先前預期的5億歐元。

上季財報和全年財測均不理想，導致這家丹麥公司股價一度重挫12%至119.65克朗，為2021年12月來最大跌幅，並寫2020年來盤中新低。今年至今跌幅達43%，反映該公司在通膨、供應鏈中斷、競爭激烈下，獲利苦苦掙扎。

5日美國總統大選結果的不確定性，加深了投資人憂慮。摩根大通指出，美國大選對這檔股票來說，比令人失望的季度財報更重要。共和黨候選人川普宣稱，風機毀壞環境、殺害鳥類和鯨魚，誓言若重返白宮，將在上任首日發布行政命令，廢除離岸風電項目。

另一方面，全球最大的離岸風電開發商沃旭，5日估計，全年息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）在240億~260億丹麥克朗（35億~37.9億美元），高於先前預估的230億~260億克朗。

丹麥 美國大選 鯨魚

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