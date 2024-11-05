彭博：OpenAI正與加州監管機構洽談 轉型營利公司
彭博（Bloomberg News）今天引述2名消息人士說法報導，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI正與加州檢察長辦公室進行初步談判，以改變企業結構，轉型為營利公司。
非營利性質的OpenAI人工智慧實驗室成立於2015年，轉型意味這間公司的治理結構將出現巨大轉變，對投資人也將更具吸引力。
路透社今年9月首次報導，微軟（Microsoft）支持的OpenAI正計劃重組核心業務，轉型為「營利性公益公司」，並擺脫非營利董事會控制。
消息人士當時告訴路透社，OpenAI仍將保留旗下非營利組織，並持有營利企業的少數股份。
OpenAI上月完成新一輪融資，共募得66億美元（約新台幣2108億元），公司估值達到1570億美元（約新台幣5兆150億元），鞏固其全球最有價值私人企業之一的地位。
針對報導內容，OpenAI與加州檢察長辦公室代表皆未回應路透社的置評請求。
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