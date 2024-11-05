加拿大推油氣業碳排管制交易制 開主要產國先例

加拿大為了大幅減少汙染，今天提案設立針對石油和天然氣產業的溫室氣體排放總量管制與交易（cap-and-trade）制度，並號稱這會是世界首創之一。

法新社報導，加拿大提出的這套制度將分若干年逐步實施，目標到了2030至2032年間，碳排量將比2026年水準減少27%或比2019年水準減少35%。

加拿大是世界前4大油氣產國之一，這個產業也是加拿大二氧化碳汙染的最大單一來源，占2022年當地溫室氣體排放量的31%。

加拿大政府表示，如果要應對氣候變遷及達成其設定的減排目標，就必須採取行動約束油氣產業的碳排。

相關措施遭遇過加拿大一些石油資源豐富的省分如亞伯達省（Alberta）及業界團體攔阻，理由是這會限制石油和天然氣生產，但渥太華（Ottawa）反駁這類說法。

加拿大環境部長吉爾伯（Steven Guilbeault）在記者會上指出，油氣產業在加拿大造成的汙染是其他所有重輕工業總和的2倍多，政府的計畫「針對的是汙染，而非生產」。

吉爾伯進一步說，新制計畫可激勵油氣業者投資技術上可行的脫碳措施，即利用碳捕集與封存（CarbonCapture and Sequestration，CCS）等科技。

加拿大政府的模型顯示，若依提議的規範來做，到了2030至2032年間，加拿大油氣產量實際上會比2019年還增加16%。

吉爾伯並表示：「目前沒有其他主要油氣產國在做我們正在推行的事，不管是美國、英國、挪威或波斯灣國家。我們是世界唯一這樣做的油氣大國。」

加拿大政府提議的新規定將適用於油氣產業上游活動，包括離岸油氣生產、亞伯達省的油砂生產與改質，以及液化天然氣（LNG）在內的天然氣生產與加工。

其中碳排量大的業者，將從2027年起率先須通報前一年的全年排放量；排放量較小的業者，則可等到2029年再開始通報。到了2030年，則將開始實施排放管制上限。