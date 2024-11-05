快訊

曝行政院致電安排工作 施俊吉回絕喊「明天就退休」…親揭下一步要做這事

紐時上季數位訂戶不如預期…大選前夕工會又鬧罷工 股價重挫近8%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
紐約時報科技工會（Tech Guild）挑美國總統大選前一日發動罷工，可能衝擊該報對大選報導。路透
紐約時報科技工會（Tech Guild）挑美國總統大選前一日發動罷工，可能衝擊該報對大選報導。路透

紐約時報（New York Times）上季營業利益年增16%，總訂戶數首度突破1,100萬，但純數位訂戶數增速放緩，也不如預期，此外，紐時科技工會（Tech Guild）更挑美國大選前夕發動罷工，導致該公司股價4日收盤大跌近8%，為2月以來最大跌幅。

紐時4日公布，第3季總營收為6.402億美元，大致符合預期，因數位廣告增加；訂閱營收年增8.3%，數位廣告銷售也躍增8.8%至1.18億美元，雖低於預期，但為兩年多來最大增幅。調整後每股盈餘為45美分，超越預期的41美分。

然而，第3季純數位訂戶僅增加26萬，少於上季的30萬，也遜於Visible Alpha訪調分析師預期的28萬。含數位和紙本的總訂戶數1,109萬，首度突破1,100萬大關，但低於市場預期的1,114萬。紐時目標為在2027年前，總訂戶數達到1,500萬。

展望本季，紐時預測訂閱營收將增加7%至9%，中間值略低於LSEG預估的8.2%。

上季財報數據顯示，紐時透過將其核心新聞內容綁定生活風格產品如Wirecutter、體育網站The Athletic和遊戲如Wordle來推動成長的策略，受到通膨仍居高檔、讀者縮減支出的衝擊。

此外，大選一般來說會為媒體帶來更多的閱聽眾。福斯（Fox）同期財報亮眼，即受惠於政治廣告數量增加。然而，紐時訂戶數的成長速度，在大選前的幾個月就已經開始放慢。

不僅如此，代表紐時約600名含軟體開發人員和數據分析師等科技與技術部門員工的科技工會，挑在5日大選前夕，即當地時間4日上午9時起，在紐時總部外罷工，引發對大選報導可能受阻的疑慮。

該工會所代表的員工，負責操作驅動紐時全方位數位營運的後台系統。罷工行動不僅可能影響該報對總統大選的報導，還有全國數百名眾議員和數十位參議員的選舉，後者將決定誰將取得明年在華府的主導權。

紐時財務長William Bardeen表示，紐時「有效地和工會合作的紀錄良好」，現正致力於達成一項新的、公平的合約。

廣告 罷工 美國大選

延伸閱讀

波音逾7周罷工將結束 勞工投票接受4年加薪38%的新合約

眾多媒體不表態之際 「紐約時報」社論背書賀錦麗

性別歧視？賀錦麗在工會的男性支持不穩

為何全世界該擔心以色列和伊朗開戰？紐時分析4大理由

相關新聞

路透：SpaceX要求台灣供應商「製造地點轉移海外」 原因曝光

路透5日報導，設備製造商雇員、消息人士說法和企業文件顯示，科技富豪馬斯克旗下的SpaceX公司以地緣政治風險為由，要求台...

日圓兌美元擴大漲幅 日本央行暗示升息可能性猶存

在日本央行總裁植田和男暗示未來幾個月可能加息後，日圓兌美元擴大漲幅，一度上漲1%。

印度政府健保計畫擴大 帶旺醫療股

印度表現最佳之一的一檔基金經理人認為，這個南亞國家的醫療保健支出將大幅成長，醫院概念股受惠。JM金融資產管理公司股票部門投資長拉馬納森表示，未來20年，印度的退休人口將迅速增加，「人們花在醫療保健上的錢，會以前所未見的速度增加」。

挪威風險管理公司剖析 碳排將觸頂

挪威風險管理公司DNV最近發表的報告指出，明年全球的二氧化碳排放有望開始減少，主要是太陽能板、電池的成本下降，終於能夠壓制煤、石油用量的成長。

今年暴衝股價全蒸發…美超微上季財報將出爐 內部交易、下市風險引憂慮

美超微預定在5日美股盤後公布上季（7~9月）財報，但外界可能更關注，執行長梁見後與主要供應商之間的家族關係，以及下市風險...

70年首見「延長交易時間」 日股反彈收高

日本東京證券交易所今天起將股票交易時間延長30分鐘，此舉為70年來首見。日股在前一個交易日重挫之後反彈收高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。