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德企業憂心川普重返白宮 高關稅衝擊德美貿易關係

中央社／ 柏林5日專電

美國總統大選進入最後階段，德國企業對川普可能重返白宮的擔憂愈發強烈。根據德國衣佛研究所最新調查，近半數企業認為若川普勝選伴隨而來的高關稅政策，將嚴重衝擊德美貿易關係。

美國總統候選人川普（Donald Trump）今年10月初曾在一場競選活動中喊話，希望透過稅收減免、降低能源成本及減少官僚程序，讓「德國汽車製造商成為美國的汽車製造商」。為實現更多本土製造目標，川普計畫對進口商品徵收高額關稅，鼓勵外國企業將生產基地轉移到美國。

德國重要經研機構衣佛研究所（Ifo Institute）近日發布研究報告指出，若川普重返白宮，德美貿易關係可能面臨重大衝擊。

根據研究所計算，光川普提出將對所有美國進口商品徵收20%關稅的貿易壁壘，即會導致德國對美出口銳減約15%，對依賴美國市場的德國企業帶來沉重打擊。此外，世界各國對美反制關稅所帶來的全球貿易秩序震盪，也將加劇德美貿易關係的不確定性。

為了解德國製造業對美國總統大選的看法，衣佛研究所也在選前針對2000家德國製造業進行調查。調查顯示，約40%的受訪企業認為美國作為出口市場對其業務至關重要，特別是大型製造業對美國的依賴度更高。

而針對川普若重返白宮並實施高關稅政策的可能性，約44%的企業預期川普勝選後的高關稅政策將對其業務造成直接負面影響，即使是未直接與美國有貿易往來的企業，也因身處德美貿易供應鏈的一環，而對美國選後可能的高關稅政策感到憂心。

不過關稅壁壘往往是雙面刃，衣佛研究所研究員鮑爾（Andreas Baur）分析，92%的德國對美進口企業同時也向美國出口，並在美國設有生產據點，形成高度交織的跨大西洋供應鏈。

在此情況下，關稅壁壘不僅威脅德國企業的出口業務，也將迫使它們重新評估在美國的生產和投資決策，不見得全然有益於美國。

研究結果也顯示，儘管企業預期美國大選結果將影響德美貿易關係，但只有4%的德國企業已經制定了具體的應對措施，譬如將部分生產轉移至美國或將供應鏈多元化。83%的企業表示，尚無具體應對計畫，13%的企業則尚未決定是否需要採取行動。

分析指出，這可能是因為許多企業認為，目前全球貿易體系已經適應了川普第一任期內的保護主義措施，因此並不急於採取新的應對行動，德國多數企業當前仍處於觀望狀態，靜待美國大選結果出爐後，釋出更多具體的貿易政策信號後，再進一步調整應對方針。

川普 德國 美國大選

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