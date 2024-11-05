今年暴衝股價全蒸發…美超微上季財報將出爐 內部交易、下市風險引憂慮

美超微預定在5日美股盤後公布上季（7~9月）財報，但外界可能更關注，執行長梁見後與主要供應商之間的家族關係，以及下市風險。

梁見後的太太劉秋菊，是美超微董事會成員；梁見後的兩個弟弟在台灣經營公司，生產伺服器機殼、電源供應器、及其他關鍵零組件，供應給美超微。

儘管美超微在財務文件中揭露這些關係，該公司股價在今年初到3月中間仍暴衝300%以上，一度衝上約119美元。

但隨著美超微審計師安永在上個月底辭任，理由是不願與管理層準備的財務報告有關連，該公司的內部人士交易可能會引發新的審視。

會計業專家麥肯納說，安永的憂慮可能與關係人交易有關，審計者「必須全盤了解該公司活動」，包括「什麼是關係人交易？」

安永的決定讓美超微再受重創，做空機構興登堡研究公司（Hindenburg Research）8月報告，凸顯美超微的內部人士交易後，已使該公司股價下殺。美超微本月4日收在26.03美元，今年迄今的漲幅全數蒸發，年線下跌8.43%。

美超微最後一份經過審計的財報是在1~3月，內容提到美超微與關係人的交易，包括大訊科技和肯微科技。梁見後弟弟梁見發是大訊董事長，另一個弟弟梁見達是肯微董事長，也是彼此公司的董事成員。和美超微做生意，占大訊和肯微大部分的淨銷售。

興登堡在8月報告指控，美超微的關係人交易，超過揭露範圍。

與此同時，美超微延後提交6月30日為止的年度財報，必須在11月16日前上交，或向那斯達克股票交易所提出計畫，才符合上市規定。

Wedbush分析師布萊森在4日報告表示：「現在美超微要保持上市地位，似乎是場艱苦硬仗」。