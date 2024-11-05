馬來西亞台商會遞交經貿白皮書 提台馬7大合作領域

台馬經貿交流密切，馬來西亞台灣商會聯合總會向貿工部遞交「馬來西亞台商經貿投資白皮書」，除針對投資環境建言，也提出7大適合兩國深度合作產業領域。

馬來西亞台灣商會聯合總會今天公告指出，總會長林凱民於10月29日赴投資、貿易及工業部，將經貿投資白皮書交給副部長劉鎮東（Liew Chin Tong），盼與馬來西亞攜手在7個產業進行深度的經貿合作，協助馬來西亞國經濟二度起飛。

這份白皮書提出7項適合優先考慮合作領域，包括電子電機產業、企業自動化、循環農業、清真產業、再生能源、醫衛產業與智慧物流。

林凱民表示，相信這些新興且深入的合作項目，將可帶動新一波優質和大型台資流入馬來西亞，協助馬來西亞經濟再度起飛。

與會台商代表也與劉鎮東針對馬來西亞經濟的轉型策略和未來方向交換意見。

這份白皮書是由馬來西亞台灣商會聯合總會、亞洲台灣商會聯合總會與世界台灣商會聯合總會，委託財團法人中華經濟研究院調查，並訪問127名台商彙整出貿易投資、人力資源、稅務與基礎設施等建言，盼協助大馬提升經貿與市場競爭力。

馬來西亞在東協國家中是台灣第2大經貿夥伴，台馬雙邊貿易項目主要為電機電子產業，在全球供應鏈重組之際，馬來西亞將持續是台灣投資者眼中的重要選項，未來台馬在相關產業發展尤其是半導體上游至下游均將有更多合作空間。